Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda maliyetlerin hiç kimsenin hesap edemeyeceği şekilde düştüğüne dikkati çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar , "İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında fosil kaynaklardan üretimi belli bir seviyeye indirmek gerekiyor." dedi. Bayraktar sözlerine şöyle devam etti.

Bu pratikte 100 trilyon dolarlık varlığın toprağın altında kalması demek. 100 trilyon dolarlık varlığınız varsa ve size 'bunu çıkarmayın' deniliyorsa, bu, dünyada neden iklim değişikliğiyle ilgili büyük bir gürültü koptuğunu da anlatıyor. Bu büyük dönüşümün sancılı olacağı çok net.

KARA KARA DÜŞÜNDÜRECEK GÜNLER GELİYOR

Bayraktar, dönüşümün beklenenden daha yoğun ve hızlı bir şekilde yaşanacağını, Amerika ile Çin'in bu anlamda çok önemli iki ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'de de yerli kömürün yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin giderek arttığına işaret eden Bayraktar, torba yasa ile vergi muafiyeti getirilen çatı güneş santrallerinin gelecek dönemin önemli konularından olacağını belirtti.

Bayraktar, söz konusu çatı santralleriyle elektrik üretiminin daha dağıtık hale geleceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği ve dağıtım şirketlerini kara kara düşündürecek günler bekliyor. Şirketler, artık dağıtık bir enerji üretim sistemini devreye almaya başlayacaklar. "

UBER BENZETMESİ

Bildiğimiz tüm iş modeli değişecek. Bunu UBER'e benzetiyorum. Nasıl UBER 'yıkıcı inovasyon' dediğimiz şeyi yaptıysa, dağıtım şirketleri de çatılarla birlikte yıkıcı bir inovasyonla karşılaşabilir.

Buna hazırlananlar ayakta kalabilir, hazırlanamayanlar sıkıntı yaşayabilir. Bugün artık üreticilerin de rolü değişiyor. Herkes bin megavatlık elektrik üretim santrali yapmak zorunda değil.

Elektrikli araçların da sisteme entegrasyonu yapılacak. Tabii burada önemli araçlardan biri dijitalleşme ama dijitalleşmede de en önemli riskler siber güvenlik. O yüzden, dijitalleşmede doğru teknolojiyi seçip, doğru regülasyon ve zamanlamayı yakalamak gerekiyor.