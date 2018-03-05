Airbus'ın, istediği verimi alamadığı iki uçak programından dolayı maliyetleri kısmak için toplu işten çıkarmalara başlayacağı belirtildi.

Çarşamba günü Avrupa Çalışma Konseyi ile toplantı yapacak olan Fransa merkezli havacılık devi Airbus yönetiminin A380 süper jumbo ve A400M askeri nakliye uçağı programlarındaki üretimin azaltılacağını anlatacağı ve çalışanlarının durumunun tartışılacağı açıklandı.

Almanya'da dört, İspanya ve İngiltere'de de birer fabrikanın alınacak kararlardan etkileneceği ve 3600 civarında personelin işine son verilebileceği iddia ediliyor. Augsburger Allgemeine'ye konuşan Bavyera Ekonomi Bakanı Ilse Aigner ise maliyetlerin işten çıkarma yapılmadan da azaltılabileceğini söyledi.

Airbus söylentilerin aşırı olduğunu belirtmekle yetinirken bazı ülkelerde iş kanunları gereğince işçi sendikalarıyla görüşme yapılmadan ilave bir yorumda bulunmayacağını vurguladı.

A380 süper jumbo tipi uçaklar geçen yıl beklediği talebi alamamış ve Dubai merkezli Emirates'ten gelen 9 milyar dolarlık sipariş sayesinde program ayakta kalmayı başarmıştı. Öte yandan A400 askeri uçak programı da gecikmeler, artan maliyetler ve performans sorunları nedeniyle kimi hükümetler tarafından yeniden değerlendirilmeye başlanmıştı.

TSK ENVANTERİNDE DE 4 ADET VAR

A400M programının toplam maliyetinin bekleneni 8 milyar euro civarında aştığı ve geçtiğimiz yıl teslim edilen 19 uçak sayısının bu sene 15'e ineceği. 2019 ve 2020 yıllarında bu sayının daha düşerek 11 ve 8 olacağı açıklanmıştı.

TSK envanterinde de 4 adet bulunan Airbus A400M stratejik nakliye uçağını İngiltere, Almanya ve Fransa Hava Kuvvetleri de kullanıyor.

Çıkarılacağı iddia edilen 3600 işçinin ağırlıklı olarak A400M son montajının yapılacağı İspanya'nın Seville şehri başta olmak üzere kanatlarının yapıldığı İngiltere ve Almanya'da kuyruk yüzeyi, basınç duvarı bölmesi ve gövde iskeletinin üretildiği Bremen ve Augsburg fabrikalarından çıkarılması bekleniyor.

Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü Philipp Jornitz olağan bilgilendirme toplantısında herhangi bir işten çıkarma programının am anlamıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Jornitz, "Bizim için önemli olan şirketin sorumlu kararlar vermesi, üretim yerlerine ve işçilerine karşı sorumluı davranması." dedi