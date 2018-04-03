İstanbul'da hurdacıda çalışan Afganistan uyruklu 30 yaşındaki Nurzaman Talas, aldığı 20 dolar haftalığını zorla isteyen 3 arkadaşı tarafından öldürüldü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olay Fatih'de 26 Mart tarihinde meydana geldi.



İddialara göre, Güngören'de bir hurdacıda çalışan Nurzaman Talas, 20 dolar haftalığını alıp 16 yaşındaki kardeşi F. Talas'la Aksaray'a gitti. Bu sırada aynı işyerinde çalışan 3 Afganlı da iki kardeşin peşinden gitti.



Nurzaman Talas'tan parasını kendilerine vermesini isteyen 21 yaşındaki Ali Ş., 22 yaşındaki Bilal A. ve 20 yaşındaki Zabit İ., parasını vermek istemeyen Talas'ı önce dövdüler ardından da bıçakladılar. Saldırganlar kaçarken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.



Kısa süre sonra yakalanan 3 şüpheli, Talas'ın kardeşi tarafından da teşhis edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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