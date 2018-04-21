ABD ve Avrupalı havacılık yetkilileri geçtiğimiz günlerde Southwest Hava Yolları'na ait Boeing 737-700 tipi uçağın karıştığı ölümcül kazanın nedeni olan motor arızası nedeniyle benzer risk taşıyan 700 motor için 20 gün içerisinde acil inceleme istedi.
CFM tarafından üretilen CFM56-7B motoru daha önce 2016 yılında da benzer bir sorun nedeniyle kazaya yol açmıştı.
ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) raporuna göre metal eskimesi emareleri saptanan motorda kırılan bir pervane kanadı dolayısıyla yaşanan patlama uçağın bir camının kırılmasına ve bir yolcunun ölümüne neden olmuştu. Bu, aynı zamanda 2009 yılından beri bir ABD yolcu uçağında meydana gelen ilk ölümcül
FAA raporunda "tehlikeli durum" olarak nitelenen manzaranın "aynı tasarımdak diğer motorlarda var olma veya gelişme riskinin olası" olduğu belirtildi.
2016 yılında yine Southwest uçağında yaşanan aynı sorunun ardından acil iniş yapılmış ve aynı tip motordan kopan pervane kanadının sol kanat üzerinde yıkıma yol açtığı belirlenmişti. Avrupalı kurumlar havayolu şirketlerine motor incelemeleri için 9 ay süre vermişti ABD'li yetkililer henüz ne yapacağına karar verememişti ancak son kazan sonra acil önlemler alınması kararlaştırıldı.
AYNI MOTORDAN 14 BİN ADET KULLANIMDA
30 bin tur fazla yahut 20 yıldır kullanımda olan motorlar için 20 gün içerisinde ultrasonik muayene zorunluluğu getirildi. Bir turun ise tek bir kalkış ve inişten oluştuğu vurgulandı. Avrupa'da bu kontroller her 3 bin turda bir yani yaklaşık 2 yılda bir gerçekleştiriliyor.
Karar küresel olarak 680 motoru etkiliyor. FAA verilerine ABD içerisinde bu özelliklere sahip 350 motor bulunurken ülkenin amiral gemileri American Airlines ve Delta Hava Yolları'nda bu kapsamda bir uçak bulunmuyor. Öte yandan, ağustos sonu itibarıyla söz konusu değerlere ulaşacak ve incelenmesi gereken motor sayısı 2500 olacak.
FAA raporunda bir yolcunun ölümüne yol açan Southwest kazasındaki motorun 40 bin turu tamamladığı açıklanmıştı. İncelenecek CFM56 motorları ABD merkezli General Electric ve Fransız Safran tarafından üretiliyor. Dünya genelinde mevcut olan toplam CFM56-7B motoru sayısı ise 14 bin.
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