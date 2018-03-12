20 hisse senedinde BES bereketi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) geçen hafta dev bir değişime tanıklık etti. Yaklaşık 50 milyar liralık fon el değiştirdi. Asılında 2017 Temmuz ayı için düşünülen ancak hazırlıklar tamamlanamadığı için ertelenen ve 1 Mart’ta yürürlüğe giren düzenleme ile bir emeklilik şirketi en fazla portföyünün yüzde 40’ını bir portföy yönetim şirketine yönettirebilecek.
Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, işte bu nedenle emeklilik şirketleri ellerindeki fonların yüzde 60’ını değişik fonların yönetimine verdi. Bu ise Borsa İstanbul’da önemli hisse hareketlerine sebep oldu. Hisse senedi fonlarını yöneten portföy yönetim şirketleri yatırım havuzunda olmayan hisselerde satışa gitti, tabii ki tercih ettiği hisselerde ise alımlar gerçekleştirdi. Böylece görece küçük hisse senetlerinde daha büyük fiyat oynamaları meydana gelirken büyük şirketlerin hisse senetlerinde de önemli değişimler meydana geldi.
AĞIRLIKLA GEÇEN HAFTA
Bu hareketler ise ağırlıklı olarak geçen hafta gerçekleşti. Çünkü 1 Mart’a kadar yapılan devirlerin ardından portföyleri yönetmeye başlayan yeni şirketler geçen hafta kendi yatırım stratejilerine göre alım satıma başladı. Yılbaşından itibaren yapılan devirlerde de aynı süreç yaşandı ancak şirketlerin büyük bölümü yeni düzenlemeye son gün 28 Şubat’ta uydukları için değişimler 1-9 Mart aralığında yapılabildi. Tabii bir hisseyi tercih eden fon yönetimi satış yaparken başka bir fon yönetimi ise aynı hisseyi almayı da tercih edebildi. Bu nedenle bazı hisselerin fiyatlarında oynama olmadı. Ancak ağırlıklı olarak hisse fonlarını yöneten şirketlerin tercihleri büyük hisselerde bile fiyat düşüş veya yükselişleri beraberinde getirdi.
TÜRK HAVA YOLLARI’NI KİM DURDURDU?
Geçen hafta fiyatı en çok yükselen Yataş, Kardemir, BİM, Migros, TAV, Arçelik’te fon yönetim şirketlerinin değişen tercihlerinin etkili olabileceği tahmin ediliyor. Fiyatı düşen hisselerden ise Türk Hava Yolları’nın Aralık 2017’de başlayan ve 9.79 liradan 19.54 liraya kadar çıkan yüzde 99’luk performansının kâr satışı olabileceği gibi fon değişimi kaynaklı düşüş olabileceği de belirtiliyor.
TAZMİNATLAR SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME NEDENİ
Türkiye Sigorta Birliği ana sponsorluğunda Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen Trafik Kazasına Bağlı Yaralanmalarda Maluliyet ve Bedensel Zararların Tazmini konulu “Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi” Ankara’da yapıldı. Kongreye konuyla ilgili Yargıtay, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı Daire Başkanları, adli tıp uzmanları, sigorta şirketi temsilcileri, sigorta ve tazminat alanındaki profesyoneller, avukatlar ve aktüerler ve trafik kazasına bağlı yaralanmalarda maluliyet ile bedensel zararların tazmini değerlendirme süreçlerine dahil olan bilirkişileri katıldı.
Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu ise sigorta sektörü olarak hedeflerinin 22 milyon sürücümüzün almakla mükellef olduğu trafik sigortasını makul fiyatlarla sağlama olduğunu, bu noktada sebepsiz zenginleşmeye neden olan ve aynı zamanda 22 milyon sürücünün maliyetini artıran tazminatların hakkaniyete uygun olarak verilmesinin gereğinin altını çizdi.
Eroğlu ayrıca sektör olarak doğru kişiye doğru tazminatı zamanında ödemek istediklerini, bu konuda karşılaşılan sorunlardan önemli bir tanesinin de maluliyet tazminatlarında ortaya çıktığını bu çerçevede maluliyet raporlarında kazayla illiyet bağı olmayan hususların yer almaması gerektiğini, 1969 yılı “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Güçü Kaybı” yönetmeliğinin güncellenmesini beklediklerini ve tazminat hesaplamasında aktüeryal metodolojiye uygun hesaplama standardının getirilerek yeknesaklık sağlanmasının gereğini ifade etti.
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