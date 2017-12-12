Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mersin'in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu toplam 20 ilde 151 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Dolandırıcılık iddiasıyla düzenlenen operasyonda 99 kişi gözaltına aldı, 52 kişi aranıyor.
Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in aktardığı bilgilere göre, Mersin'de polis, bazı kişilerin engelli aylığından, vergi indiriminden, evde bakım hizmetinden, engellilere iş imkanından faydalanmak, ÖTV'den muaf olmak amacıyla doktora gitmeden rapor aldığı istihbaratı üzerine inceleme başlattı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ay önce başlattıkları çalışmada ulaştıkları bilgilerle olayın büyük bir organizasyon olduğunu belirledi. Polis, çok sayıda kişinin gerçek dışı özür oranları verilerek sahte sağlık kurulu raporu, 'çürük raporu' aldığını buna aracılık eden ve organizesini yapan çok sayıda kişi olduğunu, aynı olayın birçok ilde yapıldığını tespit etti.
Kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak amacıyla yapılan nitelikli dolandırıcılık ile ilgili çok sayıda isim ve adres belirleyen polis Mersin'de 80, Mardin, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Siirt, Gaziantep, Bitlis, İstanbul, Ankara, Konya, Şanlıurfa, Antalya, izmir, Bilecik, Kocaeli, Balıkesir, Kahramanmaraş, Ağrı ve Bursa'da 71 kişi olmak üzere toplam 151 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. 20 ilde 151 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 99 kişi gözaltına alındı. 52 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı belirtildi. Soruşturmanın devam ettiği yakalanan kişilerin sorgularının ardından aralarında kamu çalışanlarının da olduğu gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.
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