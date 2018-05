İzmirli piyanist Arkın Akçagül, genç yaşma rağmen sanattaki başarısıyla herkese örnek oluyor. Birçok konser verip çeşitli ödüllerin sahibi olan Arkın'ın sanat hayatı Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olan babası Özgen Akçagül ile başladı. Şuan eğitimini Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda sürdüren Arkın Akçagül, çaldığı bütün eserlerden büyük keyif aldığını belirterek "İsmimi dünyaya duyurmak istiyorum" dedi. HT Egeli'den Elif Ecem Nigiz'in haberi...

Biraz sizi tanıyabilir miyiz?

1998 yılında İzmir'de doğdum. İlkokul ve ortaokulu MEV Koleji'nde okudum. Lisede klasik müzikle uğraşma isteğimin oluşmasının sebebi, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı öğretim görevlisi olan babamın, benim müziğe karşı çok yetenekli olduğumu anlaması ve bana bir seçim yapmamı söylemesiyle başladı. Ben de seçimimi sevdiğim, mutlu olduğum klasik müzikten yana kullandım.

Müziğe geçiş hikayeniz nasıl başladı?

İlk müzik çalışmalarıma piyano, armoni ve solfej hocası olan babam Özgen Akçagül ile başladım. Lisede Dokuz Eylül Devlet Konservatuvarı'nm piyano bölümünü kazandım. Konservatuvarda önce Prof. Dr. Şeniz Duru ve daha sonra uzun süre Yrd. Doç. Demet Eytemiz ile çalıştım. Konservatuvar döneminde lise 1'den lise 3'e (lise 2'yi okumadan) sınıf atlayarak devam ettim. Lise 4'e geldiğimde çok önemli bir karar verip Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin sınavlarına başvurdum ve kendisiyle çok çalışmak istediğim piyano hocası Prof. Dr. Gülnara Azizova'nm sınıfına burslu olarak kabul edildim. Gülnara Azizova'nm sınıfına girmek kısa vadede gerçekleştirmek istediğim en büyük hayallerimden biriydi. Çünkü Gülnara Hoca, (Başar Can Kıvrak, Özgür Ünaldı, Kandemir Basmacıoğlu, Salih Can Gevrek, Yener Gökbudak, Can Bağdar Bilen) gibi Türkiye'de çok başarılı ve profesyonel piyanist kadrosunu yetiştirdi. Şu an eğitimimi Azizova ile Ankara Üniversitesi Devlet Konsertuvarı'nda sürdürmekteyim.

Nasıl bir günlük programınız var; örneğin günde kaç saat çalışıyorsunuz?

Her gün sabah 08.00 gibi okulda olurum. Gün içinde çok fazla derslerim olması sebebiyle saat 16.00'ya kadar çok fazla piyano çalışamam. Saat 16.00'dan 23.00'e kadar okulda piyano çalışmamı sürdürürüm (ortalama 7 saat). Bu çalışmanın uzunluğu konser yarışma gibi zamanlarda daha çok artıyor. Hafta sonu ve tatillerde ise çalışma sürem günde 12 saate kadar çıkıyor.

En son ne zaman sahne aldınız?

18 Mayıs 2018 tarihinde Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserinde Şef Sedat Dağhan Doğu ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile Robert Schumann'm La Minör "op.54." piyano konçertosunu seslendirdim.

Aldığınız müzik ödülleri var mı?

Almanya Clara Schumann Piyano Competition'da ikincilik, Bulgaristan Heirs Orpheus Piyano Yarışması'nda üçüncülük, Bursa Nilüfer Belediyesi Piyano Yarışması'nda ikincilik, Yamaha Piyano Yarışması'nda birincilik ödülü aldım.

Hangi piyano ustaları ile çalıştınız?

Gülsin Onay, Rolf Plagge, Stanislav Loudenich, Tamara Poddubnaya, Emre Elivar, Özgür Aydın, Muhiddin Dürüoğlu, Gökhan Aybulus ile çalıştım.

Özellikle çalmaktan zevk aldığınız besteciler kimler?

Çaldığım bütün eserlerden keyif alırım. İlk çalıştığım zaman bazen sıkıcı oluyor. Ama eser ortaya çıktıktan sonra yorumlaması en keyif aldığım zamanlar.

İDOL OLARAK BİLE GÖRMEK İMKANSIZ

Kendinize örnek aldığınız bir isim var mı?

Cem Babacan, Başar Can Kıvrak, Can Bağdar Bilen, Özgür Ünaldı, Salih Can Gevrek, Emra Yavuz, Gökhan Aybulus, Gülsin Onay, İdil Biret. Dünyada ise George Li, Lucas Geniusas, Danill Trifonov ve Emanuel Rimoldi gibi piyanistler var.

Neden efsane piyanistler değil de genç piyanistleri idol olarak görüyorsunuz?

Çünkü bir Richter'i, bir Martha Argerich'i, bir Horowitz'i, idol olarak görmek bile bir piyanist için imkansızdır.

Hedefleriniz nelerdir?

Daha çok çalışıp, daha fazla konser verip mümkün olduğunca ismimi dünyaya duyurmak istiyorum. Bu arada konser piyanistliği hayatıma devam ederken piyano öğretmenliği de yapmak istiyorum. Tam anlamıyla örnek göstermem gerekirse hocam Guiñara Azizova gibi olmak isterim.