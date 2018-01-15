ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Shane Missler, Mega Millions adlı şans oyununda 5 rakamı doğru bilmeyi başardı. Şans oyunundana 450 milyon dolar kazanan genç talihlinin, ilk etapta kazandığı ikramiyenin 282 milyon dolarını alacağı öğrenildi.

Haberi alır almaz sosyal medya hesabından kazananın kendisi olduğunu duyuran Missler, duyduğu şaşkınlığı ve mutluluğu dile getirdi. Babası ve bir avukat eşliğinde piyango merkezine giden genç talihli, biletini onaylatarak yetkililere teslim etti. Missler yaptığı açıklamada "Ben daha 20 yaşındayım. Bu parayı hayallerimi gerçekleştirmek, aileme yardım etmek ve insanlık için iyi şeyler yapmak için kullanacağım" dedi.

PARA YÖNETİMİ DERSİ ALACAK

Büyük hedefleri olduğunu belirten Missler, "Henüz çok genç olsam da para yönetimi konusunda ders alacağım. Ailemle ilgilenmek, güzel vakit geçirmek ve maddi başarı sağlayabilmek için kendime bir yol çizerek geleceğe miras bırakacağım" diyerek parayı yararlı işlerde kullanacağını belirtti.

Geçen yıl Florida'ya taşınan Missler, liseyi bitirdikten sonra pek çok işte çalışmış ve en son girdiği işten de geçen hafta ayrılmıştı.

TEK KİŞİ TARAFINDAN KAZANILAN İKİNCİ EN BÜYÜK İKRAMİYE

Shane Missler'in kazandığı ikramiye, Mega Millions'ın 21 yıllık tarihi boyunca en büyük dördüncü ikramiye ve tek kişi tarafından kazanılan ikinci büyük ikramiye oldu.