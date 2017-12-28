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Heidi ve Ed 1997 yılında yaz tatilinde Bodrum'da tanışmış ve tatil boyunca birlikte bol bol vakit geçirmişlerdi. Daha sonra ise memleketlerine dönmüş ve bir daha hiç yüz yüze gelmemişlerdi. Ta ki 2011 yılına dek!