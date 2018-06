Doğumsal rahatsızlıklar ve geçirdiği ameliyatlar nedeniyle 20 yıl önce görme yetisini kaybeden Halil Bozkurt, Adana Şehir Hastanesinde sağ gözüne gerçekleştirilen kornea nakliyle yeniden görmeye başladı.

AA'nın haberien göre; rahatsızlığı nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan, sol tarafıyla ise yüzde 5 oranında ve hiçbir şeyi seçemeyecek şekilde çok bulanık gören Halil Bozkurt, 20 yıllık karanlık dünyasının yeniden aydınlanacağı umudunu kaybetmedi.

Gözlerinin görmemesi nedeniyle çalıştığı işten malulen emekliye ayrılmak zorunda kalan ve evden dışarı çıkmakta bile zorlanan Bozkurt, her birinde büyük umutla girdiği on ameliyatta sağlığına kavuşamadı.

Doktorunun kornea nakliyle göz sağlığına kavuşabileceğini söylemesiyle umutlanan Bozkurt, Adana Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatla tek gözüyle de olsa yeniden görebilmenin mutluluğunu yaşadı.

Halil Bozkurt, gözlerinde doğuştan bir rahatsızlığın olduğunu, 1998 yılında görme yetisini kaybettiğini söyledi.

Sağ gözünün hiç görmediğini, diğerinin ise çok düşük oranda gördüğünü dile getiren Bozkurt, "Göremediğim için sürekli evdeydim, dışarı çıkamadım. Çoğu zaman eşimin kolunda gezdim, arkadaşlarım yardımcı oldu. Nereye gitsem birilerinin yardımını alıyordum. Günümün çoğu evde geçti. Daha önce defalarca doktora gittim, nakil ile kesinlikle olmaz dediler. En son Şehir Hastanesini tavsiye ettiler." diye konuştu.

Adana Şehir Hastanesinde doktor Yusuf Koçluk'a muayene olduğunu dile getiren Bozkurt, onun kornea nakli yapılabileceğini söylemesiyle umutlarının yeniden yeşerdiğini dile getirdi.

Nakille ilgili olumlu yanıtı almasının ardından bekleyişe geçtiğini ve bir süre sonra hastaneden kendilerini aradıklarını vurgulayan Bozkurt, o gün sabaha kadar gözüne uyku girmediğini anlattı.

"YENİDEN DÜNYAYA GELDİM"

Bozkurt, yapılan kornea naklinin ardından adeta yeniden dünyaya geldiğini dile getirerek şöyle devam etti: "20 yıl görmemek bugün de o ışığa kavuşmak harika bir duygu. Nakilden sonra ilk kez bandaj açılıp eşim damla damlatırken o elin geldiğini görmek, o an en güzel anımdı. Çocukluğumda gördüğüm yerleri yeniden gezmek istiyorum. Şu an görüyorum bu harika bir duygu. Gittiğim yeri görebiliyorum, arkadaşımı sesinden tanıyordum şimdi görebiliyorum. Şu an gayet iyi ve rahatım. Bu anlatılmaz bir duygu. Benim gençliğim gitti. Gençliğim gözsüz geçti."

Bozkurt, Adana Şehir Hastanesi göz kliniği çalışanlarına ve göz bankasını açanlara teşekkür ederek, sol gözüne de nakil yapılmasıyla ilgili sıraya girdiğini ve haber beklediğini aktardı.

Mehtap Bozkurt da eşinin görmemesi nedeniyle yanından hiç ayrılmadığını, zor anlarını onunla paylaştığını ve yardımcı olmaya gayret gösterdiğini anlattı.

SIRADA 150 HASTA DAHA VAR

Adana Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Koçluk da Sağlık Bakanlığının göz bankacılığı ve kornea nakli ameliyatlarına önem verdiğini söyledi.

Göz Bankasından alınan donör korneaların nakil bekleme sırasındaki hastalara sırasıyla usulüne uygun nakledildiğini vurgulayan Koçluk, şunları aktardı:

"Kornea nakli ameliyatlarında hasta memnuniyeti oldukça fazladır. Hastalarımız bu nakil ameliyatlarından fayda görmekte ve yeniden görmeye başlamaktadır. Hastamız yaklaşık 20-25 yıldır görmüyordu. Doğumsal bazı hastalıkların yanında geçirdiği göz ameliyatlarına bağlı kaybedilmiş bir korneası vardı. Diğer gözde de aynı probleme sahip ve onun için de nakil sırası bekliyor. Uygun donör kornea temin edildiğinde ve hastamızın bekleme sırası geldiğinde diğer gözünün de naklini yapacağız."

Koçluk, hastaların nakille gözün diğer tabakalarında sorun olmadığı takdirde yüzde 100'e yakın bir görmeyi elde edebildiğini kaydetti.

