Malatya'nın Battalgazi ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan ve eski ihtişamına kavuşan 200 yıllık Tahtalı Hamamı, müze olarak kent turizmine kazandırılacak
AA'nın haberine göre Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı açıklamada, 19. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen hamamın aslına uygun olarak onarım ve restorasyonunun yapıldığını söyledi.
Battalgazi Surları, Poyraz Konağı, Kanlı Kümbet gibi birçok tarihi yapıyı yeniden ayağa kaldırdıklarını anımsatan Gürkan, önce göçen sonra çöken bir tarihe tanıklık etmemek ve yapıları gelecek kuşaklara sağlıklı şekilde ulaşmasına imkan vermek amacıyla çalıştıklarını belirtti.
İlçede çok sayıda tarihi yapı bulunduğunu hepsini ayağa kaldırmak için gayret gösterdiklerini aktaran Gürkan, şöyle devam etti:
"İlçemizdeki tarihi yapıların yüzde 90'ını ayağa kaldırdık. Kentin büyükşehir statüsü kazanmasıyla tarihi yapı olan askerlik şubesinin bulunduğu bina ile Tahtalı Hamamı belediyemizin sınırları içine dahil oldu. Hamam metruk halde ve madde bağımlılarının mekanı haline gelmişti. Mahalle sakinleri açısından rahatsızlık verici konuma dönüşmüştü. Hamamın kamulaştırılması amacıyla ilgili yerlere yazı gönderdik ve gerekli izinleri aldıktan sonra çalışmalara başladık."
İÇ DÜZENLEME YAPILIYOR
Belediye Başkanı Gürkan, hamamın 40'a yakın varisinin bulunduğunu tespit ettiklerini anlatarak, kamulaştırma işleminin ardından aslına uygun restorasyon ve röle projelerini hazırladıklarını, Sivas Tabiat Koruma Kurulunun da projeyi onayladığını bildirdi.
Restorasyonu tamamlanan yapıyı hamam müzesi yapacaklarını, halen iç dizayn çalışmalarının devam ettiğini aktaran Gürkan, şöyle konuştu:
"Kentteki tarihi Arslantepe Höyüğü'nü ayağa kaldırırsınız geçmiş 5 bin yılın, surları ayağa kaldırırsınız geçmiş 2 bin yılın belediye başkanı olursunuz. Camileri, kümbetleri ayağa kaldırırsınız geçmiş bin yılın, hamamı ayağa kaldırırsınız geçmiş 150-200 yılın belediye başkanı olursunuz. Bu eserler gelecek yüzyıllara taalluk eder, gelecek yüzyılların belediye başkanı olursunuz. Eserleri geleceğe taşırsanız geleceğin belediye başkanı olursunuz. Biz bu vizyonla çalışıyoruz."
DÖNEMİN HAMAM KÜLTÜRÜNÜ YANSITACAK
Mekanın çok güzel ve geniş olduğunu, müzeye dönüştürmek amacıyla iç düzenleme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Gürkan, çalışmaların tamamlanmasıyla müzenin aynı zamanda dönemin hamam kültürünü yansıtacağını kaydetti.
Selahattin Gürkan, müze hakkında bilgi vererek, "Burada gelin ve damatların evlenmeden önce hamama gitme kültürü işlenecek. Ayrıca hamamda bazı unsurlar elektronik anlamda da yansıtılacak. Hamamın orta bölümü ise sosyal günlerin icra edileceği bir mekan olarak kullanılabilecek." diye konuştu.
Osmanlı mimarisiyle 19. yüzyılın başlarında inşa edilen, dört eyvanlı ve köşe halvet hücreli plana sahip hamamın, giriş kapısının etrafı, kenarları, köşe ve kemerleri kesme taşlarla örülü, tavanında ise kırma ve moloz taşlar yer alıyor.
Etrafı düzgün yontma taşlarla örülü hamamın su ısıtılan kazanı ise orijinal haliyle bulunuyor.
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