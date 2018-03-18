2000'lerin en iyi 10 yeniden çevrimi

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3.King Kong 2005

Yönetmen: Peter Jackson

Birçok King Kong uyarlamasının aksine 1933’teki ilk filmin hikâyesine sadık bir yeniden çevrim.... Film, goril ile Ann (Naomi Watts) arasındaki ilişkiye odaklanarak sadece King Kong’a değil, “Güzel ve Çirkin” öyküsüne de yeni bir yorum getirdi. Daha önceki filmlerin aksine yalnızca Kong’un sarışına duyduğu saplantılı aşk değil, sarışının Kong için hissettikleri de işlendi... Dev goril, “performans yakalama tekniği” ve Andy Serkis’in katkısıyla daha önce hiçbir filmde olmadığı kadar gerçekçi bir biçimde anlatıldı.