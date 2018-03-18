2000'lerin en iyi 10 yeniden çevrimi

1. Ocean’s Eleven 2001
Yönetmen: Steven Soderbergh
Danny Ocean ve arkadaşları, Las Vegas’ta aynı gece üç büyük kumarhaneyi soymayı planlar... Başrollerinde “Rat Pack” olarak anılan Frank Sinatra, Dean Martin ve Sammy Davis Jr.’ın oynadığı 1960 yapımı filmde oyuncuların çok eğlendiğini hissedersiniz. Soderbergh’in filmi ise tutku dolu yönetmenliği, yaratıcı hikâye kurgusu ve ince mizah duygusuyla ilkinden çok daha iyi bir soygun filmidir.
2.İz Peşinde 2010
(True Grit) Yönetmenler: Joel ve Ethan Coen
Babasının intikamını almak isteyen 14 yaşındaki Mattie (Hailee Steinfeld), mesleğinde uzatmaları oynayan, alkolik bir kanun adamından yardım ister. İkibinli yılların en iyi western’lerinden biri. Coen kardeşler ilk kez 1967’de sinemaya uyarlanan Charles Portis’in romanına daha gerçekçi ve duyarlı bir yorum getiriyorlar. Jeff Bridges’in canlandırdığı karakter filmin ruhunu besliyor.
3.King Kong 2005
Yönetmen: Peter Jackson
Birçok King Kong uyarlamasının aksine 1933’teki ilk filmin hikâyesine sadık bir yeniden çevrim.... Film, goril ile Ann (Naomi Watts) arasındaki ilişkiye odaklanarak sadece King Kong’a değil, “Güzel ve Çirkin” öyküsüne de yeni bir yorum getirdi. Daha önceki filmlerin aksine yalnızca Kong’un sarışına duyduğu saplantılı aşk değil, sarışının Kong için hissettikleri de işlendi... Dev goril, “performans yakalama tekniği” ve Andy Serkis’in katkısıyla daha önce hiçbir filmde olmadığı kadar gerçekçi bir biçimde anlatıldı.
4. O3:10 Yuma Treni 2007 (3:10 to Yuma)
Yönetmen: James Mangold
Çiftçi Dan Evans, mahkûm Ben Wade’i Yuma treni gelene kadar gözetim altında tutmak zorundadır. Zeki ve tehlikeli bir adam olan Wade, Dan ve ailesinin zaaflarından yararlanmak için elinden geleni yapar. Oyunculukların kalitesi, diyalogların derinliği ve karakterlerin gerçekçi bir şekilde ele alınması itibarıyla 1957 yapımı ilk filmi geride bırakmayı başaran bir yeniden çevrim.
5.Köstebek 2006
(The Departed) Yönetmen: Martin Scorsese
2002 tarihli “Internal Affairs” adlı Hong Kong filminin Hollywood tarafından yapılan bu yeni çevrimi en iyi film dahil 4 Oscar kazandı. Film, birbirlerini açığa çıkarmaya çalışan iki köstebeğin hikâyesini anlatır. Birisi (Leonardo DiCaprio) Boston’daki İrlanda mafyasının içine sızan ve şefi dışında kimsenin tanımadığı genç bir polistir. Diğeri (Matt Damon), mafya tarafından yıllar önce polis teşkilatının içine yerleştirilmiş bir köstebektir.
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