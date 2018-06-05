HT Egeli'de yer alan habere göre, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı Müsavat Dervişoğlu, seçim çalışması için gittikleri her noktada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirterek, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener’in başlattığı tülbent devrimi 24 Haziran’da sandıkta vücut bulacaktır. İzmirli hemşehrilerimiz de bu anlamda gereğini yapacağına olan inancımız tamdır” ifadesini kullandı.

KİMSENİN KALESİ DEĞİL

Dervişoğlu, İYİ Parti’nin merkez partisi olduğunu belirterek, “ İzmir seçmeni her zaman kendisini merkezde konumlandırmıştır. İzmir kimsenin kalesi olmamıştır. İYİ Parti en fazla oyu da AKP’den alacaktır. AKP İzmir’de 2002 seçimlerinde aldığı yüzde 18’lik oyu alabilirse, öpsün başının üzerine koysun. Bunun üzerine çıkmaları mümkün değil” dedi.

‘Hayvanı sev sizi seçelim’

Manisa’da bir araya gelen hayvanseverler, siyasilere çağrı yaptı. Hayvanseverler, siyasilere seçim vaatlerinde hayvan haklarını koruyacak yasa tasarılarına da yer vermeleri çağrısında bulunarak, hayvan haklarını korumayan milletvekili adaylarına oy vermeyeceklerini ifade etti.

Beklentileri aşacağız

İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, İYİ Parti’yi Manisa ve Türkiye’de ilk sıraya taşımak için aralıksız çalıştıklarını belirterek, 24 Haziran seçimlerinde beklentilerin üzerinde oy alacaklarını söyledi. Eryılmaz, “Çocuklarımızın daha iyi bir ortamda yaşamaları için çalışacağız” dedi.

Türkiye için yeni bir sayfa açılıyor

İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili adayı Aytun Çıray diğer 2.Bölge Milletvekili adayları ile birlikte çalışmalarına Karşıyaka’dan başladı. Karşıyaka Çarşı’da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Çıray bol bol fotoğraf çektirdi. Çarşı’daki esnafı gezen ve uzun süre sohbet eden Çıray bu seçimi kazanacaklarının altını çizerek, “Türkiye için yeni bir sayfa açılıyor” dedi.

Daha sonra Bornova İlçe Başkanlığı’na giden Çıray, “Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı ikinci tura Sayın Meral Akşener’in kalmasını istemiyor. Bunun için önümüze bazı engeller çıkartılıyor” dedi.

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