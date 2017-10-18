2016-YDUS ek tercihleri nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) için ek yerleştirme tercih işlemleri başladı. Peki, YDUS ek tercihleri nasıl yapılır? 2016-YDUS ek tercih işlemleri ne zaman bitiyor?
2016-YDUS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2016-YDUS ile ilgili ek yerleştirme terecih işlemleri, 18 Ekim'de başladı. Tercih işlemleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden bireyse olarak yapılacak. Tercih işlemleri 23 Ekim 2017 tarihinde sona erecek. Ek yerleştirme ücreti 15.00 TL olup, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından yatırılacak.
2016-YDUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacak. Buna göre adayların, ilgili kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
TERCİH TABLOLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER
Tıp eğitimi dili İngilizce olduğundan bu üniversite ile ilgili programları tercihlerinde gösterecek adayların alanlarında seminer verebilecek düzeyde İngiliz ce bilmeleri zorunludur. İngilizcesi yeterli olmayan adaylar bu programlara yerleştirilmiş olsalar bile atamaları yapılmaz.
Bu üniversitenin Tıp Fakültesinde yan dal uzmanlık öğrencileri özel kanunlardaki hakları saklı kalmak kaydıyla (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu vb.) İş Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu hükümlerine tabidir.
T.C. Hükümeti ile Sağlık Bakanlığı ile K.K.T.C. Hükümeti Sağlık Bakanlığı arasında 24 Mart 2008 tarihinde imzalanan "Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma"nın 5. maddesi gereğince, bu kadrolara yalnız K.K.T.C. uyruklu doktorlar başvurabilirler. Bu dallarda uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, uzmanlık eğitimi süresi kadar K.K.T.C.'de mecburi hizmete tabi tutulurlar.
Bu kontenjanlar 1219 Sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin 2 inci fıkrası gereği açılmıştır.
Uzmanlık eğitimi programları ile ilgili detaylı bilgiye www.tuk.saglik.gov.tr/programlar adresinden ulaşılabilir.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık eğitimlerini Tıpta Uzmanlık Kurulunun 20.06.2014 tarihli ve 58/488 numaralı kararına göre tamamlayanlar için bu eğitimin süresi 2,5 yıl (30 ay) olacaktır.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık eğitimlerini Tıpta Uzmanlık Kurulunun 20.06.2014 tarihli v e 58/488 numaralı kararına göre tamamlamayanlar için ise bu eğiti min süresi 3 (üç) yıl olacaktır.
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