Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly, “beIN olarak Türkiye’ye yatırımımızı açıkladığımız ilk gün bir söz vermiştik. Dünyanın en üst düzey spor organizasyonlarını Digiturk aboneleri ile buluşturururken Türk futbolunun uluslararası platformdaki bilinirliğinin artmasına da katkı sağlayacağız demiştik. Bu sözümüzü büyük bir kararlılıkla yerine getiriyoruz. Spor Toto Süper Lig’in yurt dışında yayıncısı yoktu, oysa şimdi, Türk futbolunun en üst düzey ligi, beIN SPORTS sayesinde 84 ülkede İngilizce olarak canlı yayınlanıyor. Bu sayede Türk futbolunun marka değeri yükseliyor, kulüpler daha fazla oyuncu ihraç ediyor. Ayrıca, kaliteli spor içeriğini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla şifresiz kanalımız beIN SPORTS HABER’i kurarak Türkiye’deki spor yayıncılığına uluslararası standartlarda katkı sağlıyoruz. Türkiye’de sporun her alanına desteğimizi sürdürme kararlılığımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Dünyanın en kaliteli ve en çok izlenen spor içeriklerini, 4K dahil son teknolojileri en iyi şekilde kullanıp deneyimli bir ekiple sporseverlere ulaştırarak, beIN’e duyulan güvenin karşılığını vermeyi çok önemsiyoruz. Önümüzdeki sezonlarda da tarafsızlığımızı koruyarak kurumumuzun itibarına yakışır işlere imza atmayı sürdüreceğiz.”

Türkiye’de sporun en büyük destekçisi ve adresi Digiturk, beIN SPORTS çatısı altındaki spor kanalları, uzman kadrosu, özel maç yayınları ve ilgiyle takip edilen programlarıyla ilklere imza attığı bir sezonu geride bıraktı.

1740 YAYINLA REKOR KIRILDI!

Digiturk, futboldan basketbola, tenisten hentbol ve motor sporlarına uzanan geniş spor yelpazesinde 1740 müsabakayı Ağustos 2017 - Mayıs 2018 tarihleri arasında izleyicileri ile buluşturdu. Önceki sezonki 1485 yayın rakamını bu yıl büyük farkla geride bırakarak kendi rekorunu kıran Digiturk, her hafta yayınlanan 18’i futbol maçı olmak üzere 25 spor müsabakasının tüm yayın prodüksiyonunu da beIN SPORTS ekibi ile gerçekleştirdi.

84 ÜLKEDE İNGİLİZCE YAYIN

Spor Toto Süper Lig’de her hafta 4 karşılaşma olmak üzere toplam 136 maç, beIN SPORTS aracılığı ile ilk kez 84 ülkede İngilizce olarak canlı yayınlandı. Bu sayede Türk futbolunun marka değerinin yükselmesine ve yurtdışındaki bilinirliğinin artmasına katkı sağlandı.

Türkiye’de ilk kez her hafta 2 maç olmak üzere sezon boyunca toplam 68 Spor Toto Süper Lig mücadelesi 4K kalitesiyle ekranlara getirildi. Ayrıca 4K yayın ve HD yayınlar farklı spikerlerin sesinden sporseverler ile buluştu

Bununla beraber, şampiyonluk heyecanının en tepeye ulaştığı Spor Toto Süper Lig’in son haftasında ise ilk 4 sıradaki takımların maçları, konferans yayınla, dönüşümlü olarak ekranlara getirilerek zirve mücadelesinin tüm heyecanı sporseverlere ulaştırıldı.

Digiturk, 2017 -2018 sezonunda önemli bir yayıncılık başarısına imza atarak, Türkiye’de ilk kez, Spor Toto 1. Lig’de oynanan toplam 311 maçın tamamını yayınladı. Yanı sıra, Avrupa’da başarılı bir basketbol sezonunu geride bırakarak THY EuroLeague Dörtlü Finali’nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Doğuş’un Final Four (F4 Glory) karşılaşmaları ile Galatasaray’ın şampiyonluk maçı belediyeler ve spor kulüpleri ile işbirliği yapılarak ilk kez kamuya açık alanlarda yüksek yayın kalitesi ile sporseverlerle buluşurken, sporun heyecanının meydanlarda çoşkuyla yaşanması sağlandı.

Spor yayıncılığında en’leri ve ilk’leri yaşatan Digiturk, Türkiye’de ilk kez Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası’ndaki 76 maçın 42’sini beIN CONNECT üzerinden orijinal sunumuyla yayınlandı. Bununla beraber 34 maç ise Türkçe anlatımlı ekranlara taşındı.

Kaliteli spor içeriğini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Digiturk’ün Ekim 2017’de hizmete aldığı beIN SPORTS HABER, her gün 4 ana haber kuşağı, kaliteli içerik ve alanında uzman isimlerden oluşan güçlü kadrosu ile Digiturk üyesi olsun ya da olmasın herkese adeta spor şöleni sundu.