2018 MTV
OTOMOBİL

2017, 2016, 2015 model arabaların model model yeni MTV oranları

Binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 40 zam geliyor. İşte 2017, 2016, 2015 model arabaların model model MTV zam oranları...

27 Eylül 2017 Çarşamba, 18:54:36 Güncelleme: 19:35:39

2018 ylından itibaren binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yüzde 40 zam gelecek. Vergileme sisteminde değişikliğe gidileceğini açıklayan Malibe Bakanı Naci Ağbal, gelecek seneden itibaren binek otomobillerin MTV'sinin yüzde 40 artacağını belirtti. Peki, 1-3 yaş arabaların yeni MTV fiyatları ne kadar olacak? İşte 2017, 2016, 2015 model araçların MTV zam oranları...

1-3 YAŞ ARABALARIN YENİ MTV ZAM ORANLARI

      1-3 YAŞ   1-3 YAŞ
Fiat Egea Sedan-Hatchback 1,30 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Fiat Egea Sedan-Hatchback 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Fiat Egea Sedan-Hatchback 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Fiat Egea Station Wagon 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Renault Megane HB ve Sedan 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Renault Megane HB ve Sedan 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Renault Megane HB ve Sedan 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Renault Clio - Clio Sport Tourer 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Renault Clio - Clio Sport Tourer 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Volkswagen Passat 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Volkswagen Passat 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Volkswagen Passat 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029
Toyota Corolla 1,33 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Toyota Corolla 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Toyota Corolla 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Ford Focus 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Ford Focus 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Ford Focus 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Renault Symbol 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Renault Symbol 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Opel Astra 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Opel Astra 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Volkswagen Polo 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Volkswagen Polo 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Volkswagen Polo 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Hyundai i20 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Hyundai i20 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Hyundai i20 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Honda Civic 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Honda Civic 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Dacia Sandero 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Dacia Sandero 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Volkswagen Golf 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Volkswagen Golf 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Volkswagen Golf 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Nissan Qashqai 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Dacia Duster 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Dacia Duster 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Peugeot 301 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Citroen C Elysee 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Citroen C Elysee 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Volkswagen Jetta 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Volkswagen Jetta 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Hyundai Accent Blue 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Hyundai Accent Blue 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Seat Leon 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Seat Leon 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Seat Leon 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Seat Leon 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Seat Leon 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029
Mercedes C180 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Mercedes C200 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Fiat Linea 1,30 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Fiat Linea 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Volkswagen Tiguan 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Volkswagen Tiguan 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Volkswagen Tiguan 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029
Hyundai Tucson 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Hyundai Tucson 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029
Opel Corsa 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Opel Corsa 1,30 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Opel Corsa 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Skoda Superb 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Skoda Superb 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Skoda Superb 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029
Skoda Octavia 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Skoda Octavia 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Skoda Octavia 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Skoda Octavia 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Toyota C-HR 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
BMW 5.20i 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
BMW 5.30i 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029
BMW 5.20d 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029
Mercedes E180 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Mercedes E300 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029
Mercedes E220 d 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029
Mercedes E350 d 3,00 ESKİ MTV 6019 YENİ MTV 8.427
Peugeot 3008 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Nissan Micra 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Yeni Ford Fiesta 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Yeni Ford Fiesta 1,10 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Yeni Ford Fiesta 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Ford Fiesta 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Ford Fiesta 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Ford Fiesta 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Ford Fiesta 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Ford Fiesta 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Renault Kadjar 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Renault Kadjar 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Renault Kadjar 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Seat İbiza 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Hyundai Elantra 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Ford Yeni Kuga 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Ford Yeni Kuga 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029
Dacia Lodgy 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Audi A4 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Audi A4 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029
BMW 3.18i 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
BMW 3.40i 3,00 ESKİ MTV 6019 YENİ MTV 8.427
BMW 3.18d 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029
BMW 3.20d 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029
Honda C-RV 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Audi A3 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Audi A3 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Audi A3 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Audi A3 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029
Kia Sportage 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Kia Sportage 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029
Kia Cerato 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Toyota Auris 1,33 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Toyota Auris 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Toyota Auris 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Opel Insignia 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Opel Insignia 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Opel Insignia 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029
Suzuki Vitara 1,30 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Suzuki Vitara 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Suzuki Vitara 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Toyota Yaris 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Toyota Yaris 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Opel Mokka 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Opel Mokka 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449
Renault Captur 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904
Renault Captur 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449

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