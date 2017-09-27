2017, 2016, 2015 model arabaların model model yeni MTV oranları

2018 ylından itibaren binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yüzde 40 zam gelecek. Vergileme sisteminde değişikliğe gidileceğini açıklayan Malibe Bakanı Naci Ağbal, gelecek seneden itibaren binek otomobillerin MTV'sinin yüzde 40 artacağını belirtti. Peki, 1-3 yaş arabaların yeni MTV fiyatları ne kadar olacak? İşte 2017, 2016, 2015 model araçların MTV zam oranları...

1-3 YAŞ ARABALARIN YENİ MTV ZAM ORANLARI



1-3 YAŞ 1-3 YAŞ Fiat Egea Sedan-Hatchback 1,30 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Fiat Egea Sedan-Hatchback 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Fiat Egea Sedan-Hatchback 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Fiat Egea Station Wagon 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Renault Megane HB ve Sedan 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Renault Megane HB ve Sedan 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Renault Megane HB ve Sedan 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Renault Clio - Clio Sport Tourer 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Renault Clio - Clio Sport Tourer 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Volkswagen Passat 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Volkswagen Passat 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Volkswagen Passat 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029 Toyota Corolla 1,33 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Toyota Corolla 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Toyota Corolla 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Ford Focus 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Ford Focus 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Ford Focus 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Renault Symbol 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Renault Symbol 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Opel Astra 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Opel Astra 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Volkswagen Polo 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Volkswagen Polo 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Volkswagen Polo 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Hyundai i20 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Hyundai i20 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Hyundai i20 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Honda Civic 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Honda Civic 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Dacia Sandero 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Dacia Sandero 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Volkswagen Golf 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Volkswagen Golf 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Volkswagen Golf 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Nissan Qashqai 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Dacia Duster 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Dacia Duster 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Peugeot 301 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Citroen C Elysee 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Citroen C Elysee 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Volkswagen Jetta 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Volkswagen Jetta 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Hyundai Accent Blue 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Hyundai Accent Blue 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Seat Leon 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Seat Leon 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Seat Leon 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Seat Leon 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Seat Leon 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029 Mercedes C180 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Mercedes C200 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Fiat Linea 1,30 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Fiat Linea 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Volkswagen Tiguan 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Volkswagen Tiguan 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Volkswagen Tiguan 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029 Hyundai Tucson 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Hyundai Tucson 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029 Opel Corsa 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Opel Corsa 1,30 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Opel Corsa 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Skoda Superb 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Skoda Superb 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Skoda Superb 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029 Skoda Octavia 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Skoda Octavia 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Skoda Octavia 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Skoda Octavia 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Toyota C-HR 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 BMW 5.20i 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 BMW 5.30i 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029 BMW 5.20d 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029 Mercedes E180 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Mercedes E300 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029 Mercedes E220 d 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029 Mercedes E350 d 3,00 ESKİ MTV 6019 YENİ MTV 8.427 Peugeot 3008 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Nissan Micra 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Yeni Ford Fiesta 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Yeni Ford Fiesta 1,10 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Yeni Ford Fiesta 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Ford Fiesta 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Ford Fiesta 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Ford Fiesta 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Ford Fiesta 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Ford Fiesta 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Renault Kadjar 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Renault Kadjar 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Renault Kadjar 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Seat İbiza 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Hyundai Elantra 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Ford Yeni Kuga 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Ford Yeni Kuga 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029 Dacia Lodgy 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Audi A4 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Audi A4 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029 BMW 3.18i 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 BMW 3.40i 3,00 ESKİ MTV 6019 YENİ MTV 8.427 BMW 3.18d 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029 BMW 3.20d 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029 Honda C-RV 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Audi A3 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Audi A3 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Audi A3 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Audi A3 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029 Kia Sportage 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Kia Sportage 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029 Kia Cerato 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Toyota Auris 1,33 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Toyota Auris 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Toyota Auris 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Opel Insignia 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Opel Insignia 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Opel Insignia 2,00 ESKİ MTV 2878 YENİ MTV 4.029 Suzuki Vitara 1,30 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Suzuki Vitara 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Suzuki Vitara 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Toyota Yaris 1,00 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Toyota Yaris 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Opel Mokka 1,40 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Opel Mokka 1,60 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449 Renault Captur 1,20 ESKİ MTV 646 YENİ MTV 904 Renault Captur 1,50 ESKİ MTV 1035 YENİ MTV 1.449