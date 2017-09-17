18 milyon öğrenci ile 1 milyon öğretmen üç aylık yaz tatilinin ardından okullarına dönüyor. 2017-2018 öğretim yılının müfredat tartışmaları ile başlaması bekleniyordu. Ancak okulların açılmasına 3 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “TEOG’un kaldırılması lazım” sözleri ile gündem müfredattan sonuçları liselere geçişte kullanılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ne (TEOG) geçti.

Gazete Habertürk'ten Bürde Özçakır'ın haberine göre TEOG böylece yeni öğretim yılının müfredat, öğretmen ve derslik açığı gibi tüm tartışmalarını geride bıraktı.

TEOG SINAVLARI OLACAK MI?

Dün de Erdoğan’ın “Uygulamaya girmesi konusunda bir mani yok. Hemen bu adımın atılması mümkün, Sayın Başbakan ile mütabakatımız oluştu” açıklaması ise önümüzdeki 29-30 Kasım’da ilk dönem TEOG sınavlarına girecek 1.2 milyon öğrenci ve ailesi için sınavların belirsizliğini gündeme getirdi. Aileler tek sorunun peşinde: “Sınavlar yapılacak mı?” Bugün ortak açılış töreninde Başbakan Yıldırım ile MEB Bakanı Yılmaz’ın bu sorunun yanıtını vermesi bekleniyor.

İLK DERS 15 TEMMUZ OLACAK TEOG GÖLGESİNDE:

TEOG gölgesinde başlayan yeni öğretim yılında öğrencileri bekleyen değişiklikler nedir? İşte onlardan bazıları şöyle:

YENİ MÜFREDAT BAŞLIYOR

Başta Atatürkçülük ile ilgili konuların azaltıldığı, cihat kavramının ders kitaplarına girdiği, Evrim Teorisi’nin kaldırıldığı, ders kitaplarında cinsiyet ayrımcılığının işlendiği gibi konularla açıklandığı günden itibaren tartışılan yeni müfredat bu yıl 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda başlıyor. Gelecek yıl ise tüm sınıf kademelerinde uygulanacak.

DEĞERLER EĞİTİMİ VE 15 TEMMUZ

Yeni müfredata göre hazırlanan tüm ders kitaplarının ilk sayfaları “Değerler Eğitimi”ne ayrılmış durumda. Geçen yıl olduğu gibi okulda ilk gün 15 Temmuz ilk ders olacak. Öğrencilere ücretsiz ders kitapları ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocuklara hitaben kaleme aldığı metnin de olduğu “15 Temmuz Milli İrade Destanı” kitapçığı dağıtılacak. Bu hafta tüm sınıflarda 15 Temmuz işlenecek.

HER İLDE FARKLI ZİL SAATİ

Bu yıl ders başlama saatlerini belirleme yetkisi valiliklere verildi. MEB yayımladığı genelge ile kış saati uygulamasına geçilmeyeceği için günün aydınlanmasını dikkate alarak coğrafi şartlara göre ders başlama saatinin belirlenmesini isteyince her ilde farklı saatlerde dersler başlayacak. İlk ders illere göre saat 07.45 ile 08.30 arasında olacak.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PİLOT UYGULAMA

Okul öncesi eğitim de pilot uygulama ile başlayacak. 2019 yılına kadar zorunlu olması hedefleniyor. Hedef yüzde 59 okullaşma oranının yüzde 100 olması.

ETÜT VE ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI

Etüt merkezleri kapatılırken, özel öğretim kursları artık 8 değil, tek bilim grubunda ders verebilecek.

HAZIRLIK SINIFI BAŞLIYOR

Bu yıl yabancı dil ağırlıklı 5’inci sınıf uygulaması pilot olarak 81 ilde 620 okulda başlayacak. 110 bin 400 öğrenci bu sınıflarda okuyacak. Bu okullar arasında imam hatip ortaokulu yok ama bu okullar da eklenecek. Öğrenciler haftada 15 saat yabancı dil eğitimi alacak. Bu sınıflarda Türkçe 6, matematik 4, fen bilimleri ile sosyal bilimler 3’er, din ise haftada 2 saat olacak. Pilot uygulama sonuçlarına göre sistem önümüzdeki yıl tüm 5’lerde uygulanacak.

BELEDİYE KURSLARI

MEB ile protokol yapan belediyeler kurs açabilecek ve haftada 40 saate kadar ders alabilecek. Belediyelerin açtığı kurslarda öğrencinin en az bir sportif ve sanatsal faaliyete katılması da sağlanacak.

AÇIK UÇLU SORULARLA SINAVLAR

MEB ilkokul ve lise öğrencilerini açık uçlu sorularla sınav yapacak. Her yılın aralık ayında il genelinde ortak yazılı sınav yapılması planlanıyor. Hatta ilk açık uçlu soru denemesi TEOG sınavlarında yapılacaktı.

81 BİN

MEB, öğretmen açığını 81 bin 1 olarak açıkladı. 400 binin üzerinde öğretmen atama beklerken, açık verilen ilanlarla alınan ücretli öğretmenlerle giderilecek.

TEKLİ EĞİTİM İÇİN

2019’a kadar gerçekleşmesi planlanan başka uygulama ise ikili eğitimin son bulup, tekli eğitime geçilmesi. Bunun için de yaklaşık 77 bin derslik ihtiyacı var.

ANADOLU VE İMAM HATİPLER

MEB, eleştiriler üzerine Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak, Anadolu ve imam hatip liselerinin açılması için nüfus şartını kaldırdı. Geçtiğimiz haziranda imam hatip lisesi açılması için 5 bin nüfus şartı getirmiş ama Anadolu lisesi için 10 bin nüfus şartı kalmıştı. Bu da eleştirilere neden olmuştu.

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