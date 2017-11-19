2017 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini bulacak

Dünyanın en önemli müzik şovlarından 2017 Amerikan Müzik Ödülleri bu gece sahiplerini bulacak. Şölen, dünyayla aynı anda SHOW TV’den canlı yayınlanacak.

HT Magazin'in haberine göre, Los Angeles’taki Nokia Theater bu gece yıldızlar geçidine ve görkemli sahne şovlarına ev sahipliği yapacak. Saat 04.00’ten itibaren tüm dünyayla aynı anda Show TV’den canlı yayınlanacak gecenin sunuculuğunu Altın Küre ödüllü Tracee Ellis Ross üstlenecek. Törende Christina Aguilera, Diana Ross, Selena Gomez, Lady Gaga, Nick Jonas, Shawn Mendes, Demi Lovato, Kelly Clarkson ve daha birçok süperstar canlı performanslara imza atacak.

Bu Show kaçmaz!

SHOW TV’de bu gece yıldızlar geçidi yaşanacak. Müzik dünyasının kalbinin atacağı 2017 amerikan Müzik Ödülleri, saat 04.00’ten itibaren tüm dünyayla aynı anda canlı yayında SHOW TV'de yayınlanacak

BEklEnEn gün geldi! 2017 amerikan Müzik Ödülleri bu gece sahiplerini bulacak. Dünyaca ünlü yıldızların görkemli sahne şovları saat 04.00’ten itibaren, tüm dünyayla aynı anda canlı yayınla Show TV’de olacak. Sunuculuğunu Diana ross’un kızı, altın küre Ödüllü oyuncu Tracee Ellis ross’un üstleneceği gecede, “Yılın Video klibi”,“Yılın Turnesi”, “En iyi Erkek Pop/rock Sanatçı”, “En iyi kadın Pop/ rock Sanatçı”, “En iyi Pop/rock albüm” gibi birçok kategoride ödül dağıtılacak. görsel bir şölene dönüşecek organizasyonda, “The Bodyguard” filminin 25. yılını ve Whitney Houston’u landırmak üzere Christina aguilera sahne alacak.

“Ömür Boyu Başarı” ödülü alacak Diana ross da gecede canlı performans sergileyecek. Bruno Mars’ın sekiz dalda aday olduğu törende BTS, single’ları Dna’yı aBD’de ilk kez seslendirecek. Selena gomez’in yeni single’ı “Wolves”ı dünya televizyonlarında ilk kez dinleyicilerle buluşturacağı gecede lady gaga, nick Jonas, Shawn Mendes, Demi lovato, kelly Clarkson ve birçok süperstar sahne alacak.

2017 Amerikan Müzik Ödülleri

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