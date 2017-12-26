MEB önce AÖL sınavı soru ve cevaplarını açıkladı. Gözler şu an AÖL sınav sonuçlarında. Peki Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gelişme var mı? İşte son durum

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüzlerce adayın beklediği AÖL 1. Dönem sınav sonuçları açıklandığı zaman http://aol.meb.gov.tr/ adresinden eş zamanlı olarakta sorgulayabilirsiniz. Resmi bir açıklama henüz gelmedi. Bu hafta içinde açıklanması muhtemel.

2017 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SORU VE CEVAPLARI

09-10 Aralık 2017 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017/1.dönem Sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNİ YARIDA BIRAKANLARIN DURUMU

Açık Öğretim Lisesi, farklı sebeplerden dolayı, eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalanlara, derslere girme mecburiyeti olmadan Lise Diploması almayı sağlamaktadır. Bu Lise Diplomasi ile YÖS veya YGS-LYS gibi sınavlara girilerek, Türkiye`de veya Almanya`da üniversite okunabilir. Bazı üniversiteler bu sınavlar olmadan da öğrenci kabul etmektedirler.

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