"2017 black friday indirimine devam markalar"

Black Friday'e özel indirimli ürünler dünyada ve ülkemizde büyük ilgi gördü. İndirimden faydalanmak isteyenler için, 2017 Black Friday indirimine devam eden markaları sizler için biraraya getirdik. "Kara Cuma" indirimleri hangi alışveriş sitelerinde var?" İşte cevabı...
BLACK FRIDAY İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLADI?
Bu yıl Kara Cuma (Black Friday) indirimleri 24 Kasım Cuma gününe denk geldi. ABD'de ortaya çıkan bu günde dünya genelinde markalar binlerce ürününe indirim uyguladı. Türkiye'de de bu durum aynı şekilde geçerli...
BLACK FRIDAY İNDİRİMLERİ HANGİ ALIŞVERİŞ SİTELERİNDE GEÇERLİ?
Black Friday indirimlerinde pek çok marka indirim uyguluyor. Bu markalardan bazıları ise şöyle...
Pegasus Black Friday (Kara Cuma) indirimleri
Black Friday'e özel tüm hatlar yüzde 50 indirimli! Bugün bilet alanlar 12 Şubat - 22 Mart tarihleri arasında yurt içi veya yurt dışında yarı yarıya geziyor.
Lidyana Black Friday (Kara Cuma) indirimleri
24-25 Kasım tarihlerinde yüzde 80'e varan indirimin yanında sepette ekstra yüzde 10 indirim avantajı sağlıyor.
Koçtaş Black Friday (Kara Cuma) indirimleri
Koçtaş 24-26 Kasım tarihleri arasında yüzde 70'e varan indirim yapıyor.
Hotels.com Black Friday (Kara Cuma) indirimleri
24-28 Kasım 2017 tarihleri arasında birçok otelde %75 oranında tasarruf yapılmasını sağlıyor.
Marks & Spencer Black Friday (Kara Cuma) indirimleri
Marks & Spencer, 24-26 Kasım tarihleri arasında tüm alışverişlerde ikinci ürüne yüzde 40 indirim fırsatı sunuyor.
Forewer New Black Friday (Kara Cuma) indirimleri
Avustralyalı giyim markası Forever New, her yıl heyecanla beklenen Black Friday'e özel 24 - 26 Kasım tarihlerinde, forevernew.com.tr üzerinden gerçekleşen tüm alışverişlerde yüzde 25 indirim yapıyor.
Derimod Black Friday (Kara Cuma) indirimleri
Derimod, 24-25-26 Kasım tarihlerinde, etiketin yarısı fırsatına ek olarak ikinci ürüne yüzde 30 indirim kazandırıyor.
Estee Lauder Black Friday (Kara Cuma) indirimleri
27 Kasım'a kadar yapacağınız tüm alışverişlerde yüzde 30 Black Friday indirimi!
BLACK FRIDAY (KARA CUMA) NEDİR?
Black Friday (Kara Cuma), Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir alışveriş ve indirim günü. ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cumaya denk gelir. Bu sene bu tarih 23 Kasım'ı 24'üne bağlayan gece oluyor.
Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiş. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar yaşanmış. Bu nedenle günün ismi "black" yani kara olarak kalmış. Ancak son yıllarda bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanıyor.
Kara Cuma günü, resmi bir tatil değil ancak California ve bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına "Şükran Günü'nden sonra" adında bir tatil verilmekte.2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışverişin yapıldığı gün olan Black Friday gününde, çoğunlukla markalar stoklarını tükenmeye yaklaşır.
Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başlıyordu. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.
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