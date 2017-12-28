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5.5.2017

KAÇAMAĞIN ETKİLERİ

Nihal-Bahar Candan kardeşlerle gece kaçamağı yapan Eser Yenenler ve Murat Boz gündemi uzun süre meşgul etti. Boz olayı atlatırken Yenenler halen zor günler geçirdiğini itiraf etti.