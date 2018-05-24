Önceki iki yıl üst üste şampiyon olan ve son iki yılda Avrupa’daki mücadelesiyle hatırı sayılır bir gelire ulaşan Beşiktaş, Avrupa’nın en çok büyüyen kulübü oldu. Dünyaca ünlü denetim ve danışmanlık firması KPMG Football Benchmark ekibinin her yıl hazırladığı Avrupa Eliti araştırmasının son raporunda Avrupa futbolunun en değerli 32 takımı belirlendi. Araştırmaya göre, Türkiye Süper Ligi’nin en değerli kulübü Beşiktaş yüzde 52’lik oranla Avrupa’nın da en çok değer kazanan ekibi oldu.

LİSTEDE 3 TÜRK KULÜBÜ VAR

Gazete Habertürk'ün haberine göre değerini 219 milyon Euro’dan 333 milyon Euro’ya çıkaran Beşiktaş, bu rakamla, 32 takım arasında 23’üncü sırada yer aldı. Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, 330 milyon Euro değeriyle 25’inci sırada yer alırken, sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe ise 319 milyon Euro’luk değeriyle listede 27’nci oldu. Değer artışında Beşiktaş’ı Fransa’dan Olympique Lyon yüzde 35’lik büyümeyle takip ederken, İngiltere’den Leicester City, yüzde 29’luk büyümeyle 3’üncü sırayı aldı. Euro bazında Galatasaray yüzde 13, Fenerbahçe ise yüzde 9 değer kaybetti.

EN DEĞERLİSİ MANU

Araştırmaya göre, listenin ilk sırasını yine Manchester United aldı. Kulübe 3 milyar 255 milyon Euro değer biçildi. Sezona Jose Mourinho yönetiminde büyük hedeflerle başlayan İngiliz ekibi önemli transferlere rağmen yeşil sahada başarılı olamadı. Ancak popülerliği, doğru bütçe yönetimi ve düzenli gelirleriyle Manchester United, bir kez daha en değerli kulüp olmasını bildi.

HEM SEYİRCİDE HEM KARTTA AÇIK ARA ŞAMPİYON GALATASARAY

2017- 2018 futbol sezonunu Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, sadece sahada değil tribünlerdeki desteği ve seyirci sayısı ile de ligin zirvesine oturdu. 2017-2018 futbol sezonu sonunda 3.8 milyonu geride bırakan Passolig Kart Ligi’nde ilk sırada yer alan takım 744 bin 831 kart adediyle Galatasaray oldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’ndaki iç saha maçlarını 40 bin 778 seyirci ortalaması ile oynayan Galatasaray, seyirci sayısı ile de rakiplerini geride bıraktı. Cimbom, geçtiğimiz sezon 18 bin 865 olan seyirci ortalamasına oynamıştı. Galatasaray’ı 29 bin 562 seyirci ortalaması ile Beşiktaş, 29 bin 35 ortalama ile Fenerbahçe takip etti. Galatasaray, 28 bin 896 kombineli taraftarıyla ‘Ligin en fazla kombine satan kulübü’ unvanını da elde etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadyumu’ndaki en fazla seyircili maç 49 bin 568 seyirci sayısı ile ligin 9’uncu haftasındaki Fenerbahçe derbisi olurken, en az seyircili maç ise 30 bin 471 seyirci sayısı ile ligin 15’inci haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçı oldu. Galatasaray’ın bu sezon bilet başına ortalama geliri en fazla olan maçı, 414 TL ile Beşiktaş derbisi oldu.

Passolig kart sayısı 3.8 milyon.

GS kart sayısı 744 bin.

GS ort. seyirci sayısı 40.7 bin.

Beşiktaş seyirci sayısı 29.5 bin.

Fenerbaçe seyirci sayısı 29 bin.

ZARARDA CİMBOM AVRUPA BİRİNCİSİ FENER ÜÇÜNCÜSÜ

Rapora göre, Galatasaray 80 milyon Euro ile Avrupa’nın en çok zarar eden kulübü olurken, Fenerbahçe ise 40 milyon Euro ile üçüncü sırada yer aldı. En çok zarar edenler listesinde Milan 70 milyon Euro ile ikinci, Roma 36 milyon Euro dördüncü, İnter ise 17 milyon Euro ile beşinci sırada yer aldı. En çok kâr edenler listesinde ise Leicester City 108 milyon Euro ile ilk sırada yer alırken, onu 101 milyon Euro ile Napoli izledi.

32 TAKIMIN DEĞERİ 32.5 MİLYAR EURO

Avrupa’nın 32 büyük kulübünün toplam değeri geçen sezona göre yüzde 9 arttı. Avrupa futbolunun zirvesindeki 32 kulübün toplam değeri 32.5 milyar Euro. 3 milyar Euro değerini aşan tek kulüp İngiltere’den Manchester United.

CİMBOM YÜZDE 13 FENER YÜZDE 9 DÜŞTÜ

Sıralama Kulüp Değeri (Milyon Euro) Önceki yıla göre değeri (%) 1 M. United 3.255 5 2 Real Madrid 2.920 -2 3 Barcelona 2.783 1 4 Bayern Münih 2.552 4 5 M. City 2.160 9 23 Beşiktaş 333 52 25 Galatasaray 330 -13 27 Fenerbahçe 319 -9