Aralık ayında 9.1 milyar dolarlık yabancı tahvil satışı ile dikkat çeken Merkez Bankası Ödemeler Dengesi rakamları 2017 yılı boyunca 16.3 milyar dolarlık ABD tahvili satışını ortaya koyarken satılan bu tahvillerin bir kısmı ile 47.7 milyar dolar olan cari açığın finansmanı sağlanırken bir yandan da altın alınarak altın rezervinin güçlendirildiği ortaya çıktı. Merkez Bankası rakamlarına göre 2017 başında toplam rezervler 106 milyardı. Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre nu rakam yıl içinde başta bankaların döviz ve altın zorunlu karşılıklarındaki artışa rağmen 1 yılda ancak 1.2 milyar dolar artabildi.
Çünkü rezervde biriken 8.1 milyar dolarlık kısım cari açığın finansmanına gitti. Ancak rezerv içinde yılbaşında 78.9 milyar dolar olan başta ABD olmak üzere yabancı ülke tahvillerinin tutarı yıl sonunda 66.6 milyar dolara indi. Buna karşın altın rezervi 15.9 milyar dolardan 23.5 milyar dolara ulaştı. Nakit rezervler de 10.1 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseldi. Bunun anlamı Merkez’in ABD tahvili yerine rezervinde nakit döviz ve altın tutmayı tercih ettiği.
ÖZEL SEKTÖR GETİRDİ MERKEZ SATIN ALDI
Üstelik gün sonu rakamlarında Türkiye’nin ABD tahvili sahipliğinin 1 yılda 12.2 milyar dolar azaldığı görülse de yıl içinde sisteme yeni eklenen tahvillerin satışı da eklendiğinde tutarın Ödemeler Dengesi rakamlarında görüldüğü gibi toplamda 16.3 milyar dolara ulaştığı ortaya çıkıyor. Bu rakamın 8.1 milyar doları nakitte tutulurken geri kalan tutar ile altın alınarak rezerv çeşitlenmesine veya rezerv politikasında değişime gidildiği anlaşılıyor. Peki Merkez ne kadar altın aldı? Anlaşılan 2017 boyunca 10 milyar dolar artarak 16.5 milyar dolara çıkan altın ithalatının 7-8 milyar dolarını Merkez alarak rezerv yapmış.
ÜSTELİK KÂRLI ÇIKTI
ABD tahvil faizlerindeki artış ve altın fiyatlarındaki yükseliş Merkez’in politikası sonucu kârlı çıktığını ortaya koydu.
LONDRA’DAKİ ALTINLAR DA İFM İÇİN GELDİ
Diğer bir haber Türkiye’nin Londra Metal Borsası’nda işlem görmesi için Londra’da tuttuğu 450 ton altının bir kısmının da Türkiye’ye getirildiği yönünde. Merkez Bankası bir yandan Batı ile gerilen ilişkilerde temkinli davranmak isterken diğer yandan Londra Metal Borsası’ndaki altınları İstanbul’a getirerek Takasbank’ta işlem görmesini ve İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinin temellerinden birisinin daha sac ayağını böylece oluşturmak istiyor. Bazı kaynaklar İngiltere’den Türkiye’ye getirilen altın miktarının 70-80 tona ulaştığını ifade ediyor.
ALTIN İTHALATI 10 MİLYAR DOLAR ARTTI
|2003
|2.598
|2004
|3.498
|2005
|3.886
|2006
|3.982
|2007
|5.326
|2008
|4.991
|2009
|1.632
|2010
|2.523
|2011
|6.252
|2012
|7.636
|2013
|15.128
|2014
|7.108
|2015
|3.426
|2016
|6.458
|2017
|16.577
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