İHA'da yer alan habere göre; özellikle dökme katı yük elleçleme tonajlarında ve konteyner hareketlerinde iyi noktalara geldiklerini söyleyen Bandırma Çelebi Limanı Ticaret Ve Pazarlama Yöneticisi Şükrü Yegül “ Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durgunluğa rağmen Bandırma Çelebi Limanında son 5 yılın en iyi rakamlarına ulaşmayı başardık. Dökme katı Yük de 1 milyon 205 bin ton, sıvı yük de 141 bin ton, Proje yük de 2 Bin 733 ton, genel kargo da 139 Bin ton olmak üzere toplam yük tonajında 1,5 milyon ton rakamlarını gördük. Proje yük de geçen yıl göre artış yüzde 38 rakamlarına ulaştı. Dökme katı yük de direk vagon tahliyesiyle nakliyede maliyet avantajı ile Bandırma Çelebi Limanı ithalatlarında hız sağladı. Bu bağlamda vagon taşımacılığında artış sağlanmış oldu. Aynı zamanda Bandırma Çelebi Limanı Dökme katı ihracat yük grubunda kalsit yüklemelerine başlıyoruz. Bu yüklemeleri de 45 Bin tonajlı büyük gemilerle gerçekleştireceğiz ” dedi.



Bandırma'ya 47 bin canlı hayvan indirildi



Bandırma’da yaşayanların yoğun şikayetlerine neden olan büyükbaş hayvan gemilerinin Bandırma Çelebi Limanında boşaltma yapma noktasında herhangi bir yaptırımları olmadığını ifade eden Şükrü Yegül “ İthalatı yapan firma yükünü kendi istediği limana boşaltma hakkına sahip oluyor. Bu noktada liman işletmelerinin görüş bildirme şansları olmuyor. Ancak gelen hayvan sayılarına baktığımızda Bandırma’nın diğer şehirlere göre daha az sıkıntı çekip daha az kokuya maruz kaldığını görüyoruz. 2017 yılında ülkeye 440 bin canlı hayvan girişi oldu. İthal edilen bu hayvanların sadece 47 Bin adedi Bandırma Limanına boşaltıldı. Ağırlıklı olarak İzmir Ve Mersin Limanları nakillerin gerçekleştiği şehirler oldu. Rakamlara baktığımız da ithal edilen hayvan sayısının sadece yüzde 10’ u Bandırma Limanına boşaltıldı. Başka bir değişle İzmir ve Mersin şehirleri Bandırma’dan 10 kat daha fazla bu sıkıntıya maruz kaldılar “ dedi.





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