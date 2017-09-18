2017 Emmy Ödül Töreni'nin yıldızları 'The Handmaid's Tale' ve 'Big Little Lies'

ABD'de televizyon dünyasının en önemli ödülleri sayılan Emmy Ödülleri bu yıl 'The Handmaid's Tale' ve 'Big Little Lies' dizilerine gitti.
Distopik hikayesiyle öne çıkan 'The Handmaid's Tale', görkemli geceden üç ödülle döndü.
En İyi Drama Dizisi seçilen dizi, Reed Morano'ya En İyi Yönetmen, başrol oyuncusu Elisabeth Moss'a da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.
Dizinin yayınlandığı Hulu, Netflix ve Amazon'dan sonra ödül kazanan ilk internette film ve dizi izleme platformu oldu.
Ödül töreninin bir diğer yıldızı da, dört ödül alan kısa dizi 'Big Little Lies':
Sınırlı Dizi dalında Nicole Kidman En İyi Kadın Oyuncu, Laura Dern En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Alexander Skarsgard En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Jean-Marc Valle da En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldü.
En İyi Komedi Dizisi ödülü ise, politik hiciv dizisi Veep'in oldu.
Veep'in başrol oyuncusu Julia Louis Dreyfus, altı sezondur süren dizi sayesinde aynı rolle en çok ödül kazanan kadın oyuncu olarak tarihe geçti.
'This Is Us' dizisinin başrolündeki Sterling K Brown, 20 yıldır Emmy kazanan ilk Afrikalı Amerikalı oyuncu oldu.
Komedi dizileri dalında En İyi Erkek Oyuncu, Donald Glover seçildi.
Saturday Night Live televizyon şovunda ABD Başkanı Donald Trump'ı taklit ederek hafızalara kazınan ünlü oyuncu Alec Baldwin de, komedi dizileri dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu oldu.
Programda Trump'ın başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ı da canlandıran Kate McKinnon, aynı dalda En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüyle döndü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.