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69. Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Emmy ödüllü komedyen Stephen Colbert'in yaptığı program, canlı yayınlandı. Geceye damga vuran dizi Big Little Lies, oyuncu ise Nicole Kidman oldu. İşte ödüllerin olduğu kadar geceye katılanların da merak edildiği 2017 Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısı...

Nicole Kidman