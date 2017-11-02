2017 Glamour Yılın Kadınları Ödülleri sahiplerini buldu

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Gecede “İkon” ödülüne Oscar ödüllü Avustralyalı aktris, Nicole Kidman layık bulundu. Kidman, feminizm temalı Dior marka bir elbise ile geceye katıldı. Bu yıl aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadınlar için İyi Niyet Elçisi olan Kidman, “Bizi biz yapan gücü gelin birlikte kutlayalım” dedi.