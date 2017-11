2017 Glamour Yılın Kadınları Ödülleri sahiplerini buldu

1 | 26

ABD’li moda dergisi Glamour’un her yıl verilen Yılın Kadınları Ödülleri (Glamour Women of the Year 2017) dün New York’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Glamour dergisinin "Yılın Kadınları" listesinde, model ve oyuncuların yanı sıra astronot, meclis üyesi, yönetmen ve aktivist kadınların yer alması kadınlığın sadece güzellikten ibaret olmadığı mesajını verdi.