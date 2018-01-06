2017 Hava Kirliliği Raporu açıklandı

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 2017 Hava Kirliliği Raporu’nu açıkladı. Raporda, Türkiye’de 81 ilden sadece 6’sının havasının temiz olduğu belirtildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre havası en kirli iller; İstanbul, Ankara, Adana, Amasya ve Manisa. Havası en temiz iller ise Artvin, Bitlis, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale.

Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, “Türkiye’de hava kirliliği problemi krize dönüşmüş durumda. Valilik ve belediyeler acil önlem almalı. Özellikle partikül madde (PM 10 ve PM 2.5), solunum enfeksiyonu ve kansere neden oluyor. PM10 ve PM 2.5’in erken bebek ölümleri, sakat doğumlar ve kitlesel ölümlere sebep olduğunu biliyoruz” dedi.

Bozoğlu, “İstanbul’da sınır değerlerin tüm istasyonlarda yoğun biçimde aşıldığını görü- yoruz. İstanbul’un en yüksek nüfusa sahip olan ilçesi Esenyurt, en yüksek hava kirliliğinin de olduğu yer. Yılın 248 günü burada vatandaş kirli hava soluyor. Yine Şirinevler, Aksaray, Başakşehir ve Göztepe de havası en kirli yerlerin başında geliyor. İstanbul’un havası en temiz ilçesi ise Şile” diye konuştu.

2017 Hava Kirliliği Raporu

Hava Kirliliği Raporu

Hangi ilin havası temiz

havası temiz iller

havası kirli iller

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