2017 Küresel Hedef Şehirler Endeksi: İstanbul en popüler 10'uncu kent

ABD merkezli uluslararası finans şirketi Mastercard'ın yayınladığı 2017 Küresel Hedef Şehirler Endeksi'nde, bu yıl dünyada en çok yabancı ziyaretçi çekmesi beklenen ilk 30 şehir arasında İstanbul 10. sırada yer aldı.
Rapora göre, geçen yıl 9,16 milyon yabancı turistin geldiği İstanbul, Avrupa'nın en popüler şehirleri arasında da üçüncü sırada. 2017'de ise, kentin yaklaşık 9,24 milyon ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.
Dokuz senedir her yıl yayınlanan rapor, toplam uluslararası ziyaretçi sayısı, sınır geçişleri, ziyaretçilerin hedef kentlerde yaptığı harcamalar ve yolcu sayısındaki değişimler dikkate alınarak hazırlanıyor.
Raporda, geçen yıl en çok yabancı turist ağırlayan 30 şehir sıralamasında Tayland'ın başkenti Bangkok birinci sırada yer aldı.
Bangkok'u sırayla İngiltere'nin başkenti Londra, Fransa'nın başkenti Paris, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük kenti Dubai ve Asya'nın şehir devleti Singapur takip etti.
Hedef Şehirler Endeksi: 2016'da en çok ziyaret edilen ilk 10 şehir
- Bangkok - 19,41 milyon ziyaretçi
- Londra - 19,06 milyon ziyaretçi
- Paris - 15,45 milyon ziyaretçi
- Dubai - 14,87 milyon ziyaretçi
- Singapur - 13,11 milyon ziyaretçi
- New York - 12,70 milyon ziyaretçi
- Seul - 12,39 milyon ziyaretçi
- Kuala Lumpur - 11,28 milyon ziyaretçi
- Tokyo - 11,15 milyon ziyaretçi
- İstanbul - 9,16 milyon ziyaretçi
İstanbul ziyaretlerinin yüzde 90'ı turistik amaçlı
Mastercard'ın paylaştığı verilere göre, İstanbul ziyaretlerinin yüzde 90'a yakını turistik amaçlı, geri kalanı ise iş seyahatiydi.
İstanbul ve Prag'da harcamaların büyük bölümü yemeğe gitti. İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçilerin toplam harcamaları 5,8 milyar doları bulurken, bu rakamın 2017'nin sonunda yüzde 1,6 artması bekleniyor.
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