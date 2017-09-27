2017 Küresel Hedef Şehirler Endeksi: İstanbul en popüler 10'uncu kent

İstanbul Getty Images İstanbul popüler şehirler sıralamasında 2015 yılında 4'üncü sıraya yerleşmiş, ardından 2016'da ise 7'inci sıraya düşmüştü.

ABD merkezli uluslararası finans şirketi Mastercard'ın yayınladığı 2017 Küresel Hedef Şehirler Endeksi'nde, bu yıl dünyada en çok yabancı ziyaretçi çekmesi beklenen ilk 30 şehir arasında İstanbul 10. sırada yer aldı.

Rapora göre, geçen yıl 9,16 milyon yabancı turistin geldiği İstanbul, Avrupa'nın en popüler şehirleri arasında da üçüncü sırada. 2017'de ise, kentin yaklaşık 9,24 milyon ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Dokuz senedir her yıl yayınlanan rapor, toplam uluslararası ziyaretçi sayısı, sınır geçişleri, ziyaretçilerin hedef kentlerde yaptığı harcamalar ve yolcu sayısındaki değişimler dikkate alınarak hazırlanıyor.

Raporda, geçen yıl en çok yabancı turist ağırlayan 30 şehir sıralamasında Tayland'ın başkenti Bangkok birinci sırada yer aldı.

Bangkok Getty Images Tayland'ın başkenti Bangkok, sokak yemekleriyle ünlü.

Bangkok'u sırayla İngiltere'nin başkenti Londra, Fransa'nın başkenti Paris, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük kenti Dubai ve Asya'nın şehir devleti Singapur takip etti.

Londra'nın Trafalgar Meydanı Getty Images Trafalgar Meydanı, Londra'nın en popüler turistik merkezlerinden.

Hedef Şehirler Endeksi: 2016'da en çok ziyaret edilen ilk 10 şehir

Bangkok - 19,41 milyon ziyaretçi Londra - 19,06 milyon ziyaretçi Paris - 15,45 milyon ziyaretçi Dubai - 14,87 milyon ziyaretçi Singapur - 13,11 milyon ziyaretçi New York - 12,70 milyon ziyaretçi Seul - 12,39 milyon ziyaretçi Kuala Lumpur - 11,28 milyon ziyaretçi Tokyo - 11,15 milyon ziyaretçi İstanbul - 9,16 milyon ziyaretçi

Paris Getty Images Fransa'nın başkenti Paris, sonbaharın en çok yakıştığı kentlerden olarak biliniyor.

Dubai Getty Images Dubai yabancı iş adamlarının da uğrak noktası

İstanbul ziyaretlerinin yüzde 90'ı turistik amaçlı

Mastercard'ın paylaştığı verilere göre, İstanbul ziyaretlerinin yüzde 90'a yakını turistik amaçlı, geri kalanı ise iş seyahatiydi.

İstanbul ve Prag'da harcamaların büyük bölümü yemeğe gitti. İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçilerin toplam harcamaları 5,8 milyar doları bulurken, bu rakamın 2017'nin sonunda yüzde 1,6 artması bekleniyor.

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