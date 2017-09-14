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2017 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar

14 Eylül 2017 Perşembe, 14:21:37 HABERTURK.COM

Bu sene 7-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen ve dünya modasına yön veren tasarımcıların koleksiyonlarını sergilediği New York Moda Haftası'nda yaşananlar...

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    Dünyanın tanınmış tasarımcılarının kreasyonlarını görücüye çıkardığı New York Moda Haftası sona erdi. Alexander Wang, Calvin Klein, Hakan Akkaya, Michael Kors, Tom Ford, Marc Jacobs, Caroline Herrera ve daha onlarca tasarımcının 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarını sergilediği organizasyonda Kendall Jenner, Kaia Gerber, Irina Shayk, Gigi ve Bella Hadid gibi son zamanların yükselen modelleri de boy gösterdi. Bu sene 7-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen New York Moda Haftası'nda yer alan tasarımcıların koleksiyonlarını sizler için bir araya getirdik.

  • 2 2017 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
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    ALEXANDER WANG

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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