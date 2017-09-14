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Dünyanın tanınmış tasarımcılarının kreasyonlarını görücüye çıkardığı New York Moda Haftası sona erdi. Alexander Wang, Calvin Klein, Hakan Akkaya, Michael Kors, Tom Ford, Marc Jacobs, Caroline Herrera ve daha onlarca tasarımcının 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarını sergilediği organizasyonda Kendall Jenner, Kaia Gerber, Irina Shayk, Gigi ve Bella Hadid gibi son zamanların yükselen modelleri de boy gösterdi. Bu sene 7-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen New York Moda Haftası'nda yer alan tasarımcıların koleksiyonlarını sizler için bir araya getirdik.