6 | 20

Bir devam filmi, sevdiğiniz dünyaya geri dönüş fırsatıdır. Bu film daha fazlasını başardı. Yönetmen Denis Villeneuve kendi görsel dünyasını özenle kurdu ve farklı şeyler söyledi... Sisli, yağmurlu, karlı bir kış atmosferinde geçen öykü, karanlık, umutsuz bir gelecekte mucize arayışı üzerineydi. Öte yandan insana değil, insanlığa dair bir umut vardı filmde. Aşk, dostluk, kendini adama, özveri gibi tüm insani değerlerin yapay zekâlar tarafından yaşatılması dikkate değerdi.