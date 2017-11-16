2017'nin en iyileri Google Pixel 2 ve iPhone X karşı karşıya

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Her ne kadar hızlı şarj özelliği kazanmış olsa da, iPhone X’un kutusundan çıkan standart şarj aletiyle bu özelliği kullanmak mümkün değil. Telefonunuzun daha hızlı şarj olmasını istiyorsanız, Apple’dan ekstra aksesuar satın almanız gerekiyor.