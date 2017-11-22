2017'nin en önemli 25 buluşu seçildi

TIME Dergisi’nin her yıl düzenli olarak yayınladığı ve yılın en önemli buluşlarını derlediği listesinin 2017 sürümü açıklandı
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İnsan hayatını kolaylaştıran irili ufaklı buluşları her yılın sonunda sayfalarına taşıyan TIME Dergisi, bu yıl içinde birbirinden dâhiyane projelerin yer aldığı bir liste yayınladı.
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Bir önceki yıl listede uçan lambalardan, masaüstü DNA laboratuvarına kadar birçok ilginç buluş yer almıştı.
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Buluşları önceliklendirmeden derleyen liste, bu yıl da kullanışlı ve hayranlık uyandıran buluşlara sahip.
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Aralarında Türkiye’de de bir hayli popüler olan icatların yer aldığı 2017’nin en iyi buluşları derlemesi, derginin yaptığı sıralamayla şöyle:
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JIBO
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Kendinizle bağdaştırabileceğiniz bir robot
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899 dolar fiyatla satılan JIBO, Amazon Echo ve Google Home gibi yalnızca sesli yanıt veren akıllı asistanlardan farklı olarak jest ve mimiklerini kullanabiliyor, aile üyelerinin her biriyle özel ilişkiler kurabiliyor. Sosyal robot, çocuklara masal anlatırken, babalara haberleri okuması gerektiğinin ayrımını yapabiliyor.
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eSight 3
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Yeniden görme yetisi kazandıran gözlük
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Görme yetisi zayıflayan ya da tamamen nesneleri seçemez hale gelen insanlar için tasarlanan eSight, süper yüksek çözünürlüklü videolar ve dijital büyüteçler odağında çalışan algoritmalarıyla gözlüğü kullananların yeniden çevrelerine karşı görsel farkındalık edinmelerini sağlıyor. Şirketin geliştirdiği en uygun fiyatlı gözlük olan ESight 3, şubat ayında 9.995 dolar fiyatla satışa çıktı. Şirket ayrıca gözlüğe ihtiyaç duyan hastaları, gözlüğü satın almalarına yardımcı olacak finansal destekçilerle de tanıştırıyor.
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Halo Top
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Pişman etmeyen dondurma
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Yarım litrelik kutularda 6 dolardan başlayan fiyatlarla satılan Halo Top isimli çok lezzetli dondurmalar yalnızca 360 kalori besin değerinde. Daha önce dondurmanın lezzetinden ödün verilmeden ulaşılamayan bu değer, tatlandırıcı olarak sıfır kalorili şekerotu, kamış şekeri ve şeker alkolü kullanılmasıyla mümkün oluyor.
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Fenty Beauty
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Her ten rengine uygun fondötenler
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Fenty Beauty, fondötenlerin genellikle açık ve koyu ten renklerine uygun olmasından yola çıkarak, dünyadaki tüm ten renkleri için 40 farklı fondöten geliştirdi. 34 dolara sattığı fondötenlerle tüm kadınlara hitap eden bu girişimi başlatan kişi ise ünlü pop şarkıcısı Rihanna’dan başkası değil.
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Ember Mug
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Çayı ve kahveyi sürekli sıcak tutan kupa
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Sıcak içeceklerin ısı derecesi onlardan alınan lezzeti doğrudan etkiler. Çok sıcak olursa yanarsınız, soğuksa da içmeye değmeyecektir. Ember Technologies’in genç kurucusu Clay Alexader, bir insanın sıcak içeceğini yalnızca 37 saniye boyunca ideal sıcaklığında içebildiğini ölçtü ve buna karşı Ember Mug’ı yaptı. 79,95 dolar fiyatla satılan paslanmaz çelikten kahve kupası, içerisindeki içeceğin sıcaklığını sürekli 48 derecede tutuyor.
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Thyssenkrupp MULTI
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Her yöne gidebilen asansör sistemi
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Almanya merkezli mühendislik şirketi Thyssenkrupp tarafından geliştirilen asansör sistemi MULTI, yüksek hızlı tren hatlarında kullanılan manyetik kaldırma tekniğimi kullanarak asansörlerin yalnızca aşağı yukarı değil, ileri-geri ve hatta çapraz dahi gidebilmelerini mümkün kılıyor.
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Apple iPhone X
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Daha akıllı bir akıllı telefon
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Apple’ın iPhone serisinin 10. yılına özel geliştirdiği ve serinin bundan sonraki döneminin kılavuz modeli olan iPhone X, Apple’ın donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Dan Riccio’ya göre “gerçeğe dönen bir hayal.” Ön yüzün bir yanından diğerine uzanan neredeyse çerçevesiz ekranı ve yüz tanıma sistemi Face ID, yeni iPhone X’un en öne çıkan özellikleri arasında. Akıllı telefon Türkiye’de 6.099 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak.
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Nike Pro Hijab
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Müslüman sporcular için atletik türban
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Geleneksel türbanlarla spor yapmak zor bir iş. Eğer türbanın materyali ağırsa sporcunun çok terlemesine sebep oluyor, hafifse de rekabet esnasında açılabiliyor. Nike Pro Hijab, nefes alabilen hafif kumaştan malzemesi ve ergonomisiyle müslüman atletler için geliştirildi. Atletik türban 35 dolar fiyatla satılıyor.
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Forward
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Önleyici tedaviyi yeniden tanımlayan klinik
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İnsanların genellikle hasta olduktan sonra doktora gitme alışkanlığını değiştirmek isteyen Forward isimli klinikler, spor ile sağlık kontrolünün bir araya getirildiği yeni bir yaklaşım sergiliyor. Aylık 149 dolar karşılığında kliniğe üye olan kişiler, genetik izleme, kan testi, kilo verme planlaması ve rutin doktor kontrolleri gibi sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.
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Adidas Futurecraft 4D
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Performans artıran kişiye özel ayakkabılar
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Adidas’ın yeni ayakkabısı Futurecraft 4D, onu giyecek kişinin yalnızca tercih ettiği numara ve şekle göre değil, esneklik, etki tipi, yastıklama ve benzeri detaylar da kullanıcının isteğine göre 3B yazıcılar kullanılarak üretiliyor.
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Tesla Model 3
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Elektrikli otomobilleri popüler edebilecek model
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Tesla’nın üretimine başladığı elektrikli otomobili Model 3, tam dolu piliyle 320 km mesafe kat edebiliyor. 35.000 dolardan başlayan fiyatlarla satılan otomobil için Tesla’ya her gün 1.800 civarı yeni sipariş geliyor ve şirket talebi karşılamakta güçlük çekiyor.
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Willow Pump
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Taşınabilir ve giyilebilir göğüs pompası
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Emzirmek annelerin hareketliliğini engelleyen ve günlük yaşamlarını büyük sekteye uğratan bir görev. Günümüzdeki göğüs pompalarının çok gürültülü ve büyük cihazlar olduğundan bu soruna kısmen bir çözüm getiriyordu. Sutyenin içine takılabilen Willow Pump ise her an her yerde sessizce süt pompalayabiliyor. Giyilebilir göğüs pompası 480 dolara satılıyor.
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Nest Secure
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Daha basit bir ev güvenlik sistemi
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Apple iPod’un mucidi Tony Fadell’in Google çatısı altında çalışan şirketi Nest, belli kilitleri, belli zaman aralıklarında açabilmeye programlanan dijital anahtarlıkla, teknolojik ev güvenliğini etkili tutarken basitleştirmeyi de başarıyor. 499 dolara satılan sistem, akıllı telefon uygulamasıyla yönetilebiliyor ve güvenlik işlevlerini de sağlıyor.
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NASA Mars Insight
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Mars yüzeyini kazacak uzay aracı
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Mars ve Dünya her iki yılda bir birbirlerine en yakın konumlarına gelerek, Kızıl Gezegen’e olabilecek en hızlı seyahati gerçekleştirmeyi kısıtlı bir süre için mümkün kılıyor. 2018 yılında yaşanacak sıradaki yaklaşma için tetikte bekleyen NASA, Kızıl Gezegen’i en derinlemesine inceleyek Mars Insight isimli uzay aracını uzaya fırlatacak.
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Oculus Go
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Başlı başına bir sanal gerçeklik bilgisayarı
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Facebook çatısı altında çalışan Oculus şirketi, tüm sektöre kılavuz olan Rift sanal gerçeklik başlığının ardından, Oculus Go ile başlıkların başka cihazlara duyduğu ihtiyacı ortadan kaldırdı. 199 dolara satılan giyilebilir bilgisayar, tamamen kendi donanımlarıyla mobil bir sanal gerçeklik deneyimi sunuyor.
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Tasty One Top
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Akıllı set üstü ocak
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Ünlü yeni medya şirketlerinden BuzzFeed tarafından geliştirilen Tasty One Top, şirketin 100 milyondan fazla kişi tarafından takip edilen Tasty programında gösterilen yeni yemek tariflerini herkesin pişirmesini sağlıyor. 149 dolara satılan akıllı set üstü ocak, mobil uygulamadan aldığı yeni tariflerle amatör aşçılara yönergeler veriyor.
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DJI Spark
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Fotoğrafçı drone
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Minyatür insansız hava araçları (drone’lar) arama-kurtarma çalışmalarından haritalamaya kadar çok çeşitli alanlarda kullanılıyor. 499 dolara satılan DJI Spark’ın amacı ise kullanıcısının daha iyi fotoğraflar çekmesini sağlamak.
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Molekule
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Kirli havayı yok eden filtre
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Çoğu hava filtresi havayı temizlemek için zararlı hava kirleticilerini hapsederek çalışırken, 800 dolara satılan Molekule yansıttığı ışık ışınlarıyla küf ve bakteri dâhil hepsini kökten yok ediyor.
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Michelin Vision Concept
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Havasız otomobil lastikleri
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Michelin şirketi tarafından tanıtılan akıllı lastik konsepti Vision, 3B basılmış parçalarla lastiğin değiştirilmeden her an farklı yol koşullarına hazır hale getirilebilmesini sağlıyor.
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Norton Core
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Akıllı evleri koruyan kablosuz router
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Akıllı evdeki tüm cihazları birbirine bağlayan Norton Core, aynı zamanda tüm bu cihazların güvenliğini de sağlıyor. 279 dolara satılan Router, akıllı nesneleri hedef alabilecek yeni saldırılara karşı sürekli güncelleniyor.
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Bempu
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Yeni doğan bebekleri kollayan bileklik
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Yeni doğan bebeklerin vücut ısıları hayati önem taşır ve ısı düşüşleri fark edildiğinde çok geç olabilir. 28 dolara satılan Bempu isimli bileklik, bebeklerin vücut ısısını sürekli ölçüyor.
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Nintendo Switch
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Her yerde oynanabilen oyun konsolu
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Tablet formundaki Switch, yerleştirme istasyonuna takıldığında büyük ekranda oynanabiliyorken, oyun kumandasıyla birleştiğinde mobil bir konsol oluyor ve oyuna başka bir yerde devam etme şansı sunuyor. 7,63 milyon satan konsol Türkiye’de 1.750 TL civarında fiyatlarla satılıyor.
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VICIS Zero1
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Güçlü ve güvenli Amerikan futbolu kaskları
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Amerikan futbolu sporcuları yıllardır sert plastik kasklar kullanıyorlardı. Bu zamana kadarki en güvenli kaskı yapmak için yola çıkan VICIS şirketi, Zero1 ile beyin hasarlarına yola açabilecek darbelerin şiddetini azaltabiliyor.
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GreenWave 3D Ocean Farm
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Sürdürülebilir tarlalar
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Kâr amacı gütmeyen GreenWave, okyanus yüzeyine demirlenmiş iplerde istiridye, midye, deniztarağı ve yosun üretiminin tarımın geleceği olduğuna inanıyor. Kara tarımcılığında yeni problemler ortaya çıkarken, şirket bugüne kadar balıkçılara 14 okyanus dibi tarlası kurmalarında destek oldu.
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Stres çarkı
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İdeal rahatlatıcı
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Stres çarkları 2017 yılında dünyanın dört bir yanında birden bire popüler oldular. Öyle ki, yalnızca oyuncak mağazalarında değil büfelerde dahi satılır oldu.
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