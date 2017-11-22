2017'nin en önemli 25 buluşu seçildi

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Mars ve Dünya her iki yılda bir birbirlerine en yakın konumlarına gelerek, Kızıl Gezegen’e olabilecek en hızlı seyahati gerçekleştirmeyi kısıtlı bir süre için mümkün kılıyor. 2018 yılında yaşanacak sıradaki yaklaşma için tetikte bekleyen NASA, Kızıl Gezegen’i en derinlemesine inceleyek Mars Insight isimli uzay aracını uzaya fırlatacak.