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GQ dergisi, her sene gelenekselleşen yılın en iyi ve en kötü giyinen erkeklerini duyurdu. Her sene kalabalık bir jüri üyesi tarafından seçilen GQ'nun listeleri bu sene de moda, müzik, sinema ve internet dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.