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Tabii bu ünlülerin hepsi için hayat güllük gülistanlık değil. Bir dönem listenin tepesinde olan PewDiePie gibi...

Bu yıl YouTube'dan kazandığı 12 milyon dolarla listenin 6. sırasında yer alan PewDiePie'ın gelirleri bu yıl yüzde 20 düştü.