2017'nin kampanya şampiyonu belli oldu

BrandZone, HABERTURK’e özel olarak 2017 yılında ve 2018 Ocak-Şubat aylarında beyaz eşya kategorisinde düzenlenen kampanyaları ele aldı. Markaların kendi duyurduğu beyaz eşya kampanyaları inceleyen şirketin verilerine göre; 2017 yılında yüzde 21’lik kampanya oranıyla Arçelik en fazla kampanya düzenleyen marka oldu. Arçelik’i yüzde 17’lik kampanya oranıyla Vestel ikinci sırada izledi. Yüzde 14’lük kampanya oranıyla Bosch üçüncü, yüzde 13’lük kampanya oranıyla Beko ve Siemens dördüncü sırada yer aldı.

Insert, reklam ve online banner kampanyalarına göre 2017’de en fazla kampanya düzenleyen marka yüzde 16’lık kampanya oranıyla yine Arçelik oldu. Arçelik’i yüzde 14’lük kampanya oranıyla Vestel izlerken; yüzde 11’lik kampanya oranıyla Bosch üçüncü; yüzde 10’luk kampanya oranıyla Beko ve Siemens dördüncü sırada yer aldı.

Media Markt liderliği bırakmadı

Insert, reklam ve online banner kampanyalarına göre 2017’de en fazla beyaz eşya kampanyası düzenleyen perakende markası yüzde 26’lık kampanya oranıyla Media Markt oldu. Yüzde 17’lik kampanya oranıyla A101 ikinci; yüzde 10’luk kampanya oranıyla Koçtaş üçüncü; yüzde 9’luk kampanya oranıyla Teknosa dördüncü; yüzde 8’lik kampanya oranıyla Carrefour beşinci sırada yer aldı.

2018’in ilk iki ayında Bosch zirvede

2018 Ocak ve Şubat aylarında, markaların kendi duyurduğu kampanyalarıyla görünüm oranlarına göre, yüzde 43’lük kampanya oranıyla Bosch en fazla kampanya düzenleyen marka oldu. Yüzde 22’lik kampanya oranıyla Arçelik ikinci; yüzde 9’luk kampanya oranıyla Siemens ve Vestel üçüncü; yüzde 6’lık kampanya oranıyla Beko dördüncü sırada yer aldı.

2018 Ocak ve Şubat aylarında, insert, reklam ve online banner kampanyalarına göre en fazla kampanya düzenleyen marka yüzde 38’lik kampanya oranıyla yine Bosch oldu. Bosch’u yüzde 19’luk kampanya oranıyla Arçelik izledi. Yüzde 9’luk kampanya oranıyla Vestel üçüncü; yüzde 8’lik kampanya oranıyla Siemens dördüncü; yüzde 5’lik kampanya oranıyla Beko beşinci sırada yer aldı.

A101 ilk sırada yer aldı

2018 Ocak ve Şubat aylarında, insert, reklam ve online banner kampanyalarına göre en fazla beyaz eşya kampanyası düzenleyen perakende markası yüzde 23’lük kampanya oranıyla A101oldu. Yüzde 16’lık kampanya oranıyla Gittigidiyor ikinci; yüzde 10’luk kampanya oranıyla Carrefour üçüncü; yüzde 9’luk kampanya oranıyla MediaMarkt dördüncü; yüzde 8’lik kampanya oranıyla BİM beşinci sırada yer aldı.



En fazla kampanyası düzenlenen ürün buzdolabı oldu



2018 Ocak ve Şubat aylarında en fazla kampanyası düzenlenen Bosch ürünü; ortalama kampanya fiyatı 2 bin 99 TL olan Bosch KDN56NW22N buzdolabı oldu. Ortalama kampanya fiyatı bin 690 TL olan Bosch WAT20480TR çamaşır makinesi ikinci sırada; ortalama kampanya fiyatı bin 515 TL olan Bosch SMS44DW00T bulaşık makinesi üçüncü sırada yer aldı.

2018 Ocak ve Şubat aylarında en fazla kampanyası düzenlenen Arçelik ürünü ortalama kampanya fiyatı bin 349 TL olan Arçelik 9620 MI fırın+Arçelik P 27 YI davlumbaz+Arçelik O 705 YEI setüstü ocak oldu. Ortalama kampanya fiyatı 869 TL olan Arçelik 6233 bulaşık makinesi ikinci sırada yer aldı.

2018 Ocak ve Şubat aylarında en fazla kampanyası düzenlenen Siemens ürünü ortalama kampanya fiyatı bin 625 TL olan Siemens WM12T480TR çamaşır makinesi oldu.

2018 Ocak ve Şubat aylarında en fazla kampanyası düzenlenen Vestel ürünü ortalama kampanya fiyatı bin 115 TL olan Vestel EKO 9711 TL çamaşır makinesi oldu.