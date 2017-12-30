Sabit ve döner kanatlı hava platformları, insansız hava araçları ve uzay sistemlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumundaki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), havacılık ve savunma sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını bu yıl da sürdürdü.
TAI'nin bu yılki çalışmalarında kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olan ATAK önemli yer tuttu. Teslimatları 2014'te başlayan ve 2016 sonuna kadar sayısı 18'i bulan ATAK helikopterine bu yıl 9 helikopter daha eklendi.
Alınan bilgiye göre, TAI tarafından bu yıl üretilen son ATAK helikopterinin teslimatı yapıldı. Böylece teslimatı gerçekleştirilen ATAK sayısı 27'ye çıktı.
Çok amaçlı görevlere uygun olarak en modern elektronik harp gereçleri entegre edilen ATAK, aynı anda 8 adet güdümlü anti-tank füzesi UMTAS, 12 adet güdümlü CİRİT, 2 adet STINGER ve 500 adet top mermisi ile görev yapabiliyor.
EK SİSTEMLERE KAVUŞACAK
TAI, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için toplam 59 ATAK helikopteri teslim edecek. Ayrıca jandarma ve emniyet envanterlerinin de ATAK ile güçlendirilmesi hedefleniyor.
ATAK Projesi'nde 11 helikopterin daha teslim edilmesiyle gelecek yıl Faz 2 konfigürasyonuna geçilecek.
ATAK Faz 1'de füze ikaz sistemi, karşı tedbir atıcı sistem, kızılötesi karşı tedbir sistemi ile MXF-484 ve 9651 el telsizleri bulunuyor. Faz 2'de ise laser ikaz alıcı sistemleri, RF karıştırıcı, radar ikaz alıcı, 9681 V/UHF telsiz gibi ek sistemler olacak.
ATAK helikopterleri için ayrıca yerli motor geliştirilmesi ve 20 mm top sisteminin yerlileştirilmesi amaçlanıyor.
ATAK 2 İLE DAHA İDDİALI
TAI, bu yıl T129 ATAK Helikopteri’nde kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve operasyonel tecrübe neticesinde, tamamen milli ve yerli imkan ve kabiliyetlerle tasarlanacak ATAK 2 Taarruz Helikopteri Projesi'ne de başladı.
Projede, T625 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında geliştirilen alt sistemlerin de kullanılacak olması beraberinde faydalı yük, modern aviyonik sistemler ve düşürülmüş lojistik maliyet konularında daha yüksek performansa ulaşılmasını sağlayacak.
TAI, ATAK Helikopteri'nin ihracına yönelik olarak yıl boyunca çeşitli organizasyonlara katıldı, etkinlikler düzenledi.
Pakistan Başbakanı, aynı zamanda pilot olan Şahid Hakan Abbasi, İstanbul'da ATAK ile uçarken, Pakistan 30 helikopter satışına yönelik görüşmelerde sona gelindi.
TAI Genel Müdürü Temel Kotil de konuya ilişkin olarak "imzaya yakın olduklarını" belirtmişti.
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