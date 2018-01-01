Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), terör örgütü PKK mensuplarına yönelik takibi kararlılıkla devam ediyor.

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya 2017'nin son ayında da ağır darbe vurdu.

3 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞEHİT DÜŞTÜ, 1 SİVİL HAYATINI KAYBETTTİ

AA'nın haberine göre, 1-31 Aralık 2017 tarihlerinde, terör örgütü PKK'nın saldırılarında 3 güvenlik görevlisi şehit düştü. Bir sivilin yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, bir sivil yaralandı. Operasyon ve saldırılarda yaralanan 7 asker tedavi altına alındı.

BİR AYDA 120 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

Aralık 2017'deki operasyonlarda 120 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde aralıkta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 195 zanlıdan 163'ü tutuklandı.

OPERASYONLAR KARA KIŞTA DA SÜRDÜRÜLÜYOR

TSK'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi koşulları ve çetin kış şartlarında dahi hız kesmeden devam ediyor.

SARP ARAZİLER DİDİK DİDİK ARANIYOR

Bölgede, herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra karla kaplı dağ ve sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Kars kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depoları belirleyip imha ediyor.

Güvenlik güçleri, bu dönemde terör örgütüne yönelik özellikle Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri ile Şırnak merkez, Beytüşşebap ilçesi ile Faraşin, Bestler-Dereler bölgesi, Tunceli merkez, Bali Deresi bölgesi, Batman'ın Sason ilçesi, Bingöl merkez, Erzincan, Muş'un Şenyayla bölgesi ve Bitlis'te çok sayıda operasyon düzenledi.

Kış üslenmesine girmeye hazırlanan teröristleri amansız takibe alan Mehmetçik, hava şartlarındaki olumsuzluklara rağmen kararlılıkla yürüttüğü operasyonlarda, PKK'nın çok sayıda sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 Aralık'ta çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 4 bölücü terör örgütü mensubundan birinin, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan "Soreş" kod adlı Şahabettin Naşa, birinin de örgütün sözde Erzurum sorumlularından "Rohat Ahmet" kod adlı Hamdusena Atala olduğu belirlendi.

Batı medyası tarafından DEAŞ ile mücadele eden ve YPJ'li olarak bilinen "Zozan Cudi" kod adlı kadın terörist Zozan Temir'in, Şırnak'ta düzenlenen hava harekatında ölü ele geçirildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin "Aranan Teröristler Listesi"nin yeşil kategorisinde yer alan ve 1 milyon lira ödülle aranan örgütün sözde "Pülümür Bağır Gücü sorumlusu" Murat Dağ olduğu tespit edildi.

Ağır kayıplar verilmesi ve sözde sorumluların etkisiz hale getirilmesiyle bölgedeki teröristlerde büyük moral bozukluğu yaşandığı belirtildi.

MEHMETÇİK'İN ZORLU OPERASYONLARI KAMERADA

Güvenlik güçlerinin Erzincan kırsalında soğuk hava ve zorlu kış koşullarında düzenlediği ve bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon, geçen ay saniye saniye kaydedildi.

Zorlu kış şartlarında her türlü olumsuzluğa rağmen özveriyle sürdürülen hava destekli operasyonlarda, helikopterle bölgeye ulaşan ve soğuk havaya rağmen günlerce arazide kalan Jandarma Özel Harekat timleri ve komando birlikleri, karla kaplı arazilerde teröristlerin kış üslenmesi için yiyecek ve yaşam malzemesi bulabileceği kış döneminde kullanılmayan yayla evlerini de kontrol ediyor.

Bölgede şu sıralar Tunceli'nin kent merkezi kırsalının yanı sıra Pertek, Hozat ve Ovacık ilçeleri kırsalı, Erzurum Çat ilçesi kırsalı, Kars'ın Çemçe-Madur bölgesi, Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalı ve Ağrı kırsalında operasyon yapan timler, teröristlere göz açtırmıyor.

ÖRGÜTÜN KIŞ ÜSLENMESİNE AĞIR DARBE

Helikopterlerin yanı sıra zaman zaman uçakların da destek verdiği yurt genelindeki operasyonlarda, örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak, barınak ve mağaralarda çeşitli silah, patlayıcı ve mühimmat ile yüklü miktarda un, şeker, çay gibi yiyecek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Sığınaklar ile içerisindeki yaşam malzemelerini imha eden güvenlik güçleri, kış üslenmesine girmeye çalışan eli kanlı örgüte ağır darbe indirmeyi sürdürüyor.

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