Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 17 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) soru kitapçıkları yayımlandı. Sınava giren adayların görüntüleyebileceği YDS soruları ve cevaplarına ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilecek. İşte 2017 YDS sonbahar dönemi soruları ve cevapları...

2017 YDS SORULARI VE CEVAPLARI

ÖSYM, 17 Eylül'de uygulanan YDS sonbahar dönemi sınavının soru kitapçıklarını, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri için erişime açtı. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C Kimlik Numaraları ve şifrelerini girerek soruların tamamına erişebilecek.

ALMANCA SORULARI VE CEVAPLARI

ARAPÇA SORULARI VE CEVAPLARI

FRANSIZCA SORULARI VE CEVAPLARI

İNGİLİZCE SORULARI VE CEVAPLARI

RUSÇA SORULARI VE CEVAPLARI

YDS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26 Temmuz-3 Ağustos 2017 tarihleri arasında başvurusu alınan 2017 YDS sonbahar dönemi 17 Eylül'de saat 10.00'da yapıldı. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre 2017 YDS sonuçları 5 Ekim 2017 tarihinde açıklanacak.

YDS sonbahar dönemi sınavı, İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça'dan yapıldı.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden erişime açılacak.

YDS sınavlarının sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM web sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreyleriyle giriş yapıp sonuçları öğrenebilecekler. Buradan açıklanacak sonuçlar dışında herhangi bir sonuç belgesi gönderimi gerçekleşmeyecek.

YDS NEDİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen ve açılımı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan merkezi bir yabancı dil sınavdır. Daha önceleri uygulanan ÜDS ve KPDS sınavlarının da bu sınava dahil edilmesi ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere üniversiteler ve özel sektörlerde geçerliliği olan bir dil sınavıdır.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavlarda sınav kitapçığının cevap alanları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;

* sınava, atandığı salonda girmesi,

* SINAVA GİRİŞ KODU’nu sınav kitapçığına yazdıktan ve kodladıktan sonra sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

* kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

* cevaplarını sınav süresi içinde sınav kitapçığındaki cevap alanlarına işaretlemiş olması,

* sınav kitapçığına T.C. Kimlik Numarasını ve Sınava Giriş Kodunu doğru olarak yazıp kodlaması

* sınav kitapçığına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

* sınav sonunda sınav kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) sınav görevlilerine teslim etmesi,

* salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

YDS soruları

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