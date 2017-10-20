Yedek Subay sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 97/4 Kasım celp döneminde askere gidecek olan Yedek Subay adaylarının gözü sonuçlarda. Büyük bir heyecanla askerlik yerini bekleyen vatandaşlar için sonuçlar açıklandı. Peki, 2017 Yedek Subay sonuçları nasıl öğrenilir? Yedek Subay sonuçları nereden açıklandı?
YEDEK SUBAY SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
97/4 celp döneminde askere gidecek olan Yedek Subay adayların heyecanla beklediği sonuçlar açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre Yedek Subay seçim ve sınıflandırma sonuçları 20 Ekim 2017 tarihinde e-Devlet üzerinden duyuruldu.
YEDEK SUBAY SINIFLANDIRMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SONUÇLARIN AÇIKLANMASINDAN SONRA NE YAPILACAK?
* Bir aylık temek eğitime tabi tutulacak Yedek Subay adayları ile iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak Yedek Subay adayları 30-31 Ekim 2017, kısa dönem erbaş ve er statüsüne ayrılanların birinci grubu 31 Ekim-01 Kasım 2017, ikinci grubu ise 13-15 Aralık 2017 tarihleri arasında tertip edildikleri birliklere sevk edilecekler.
* Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden iki iş günü öncesine kadar e-Devlet kapısından ve askerlik şubeleerinden sevk evrakını alabilecekler. Bu tarihlerden sonra sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecek.
* Yol ve iaşe parası, e-Devlet kapısından sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler isimlerine yapılan ödemeleri PTT şubelerinden veya PTT karı ile PTTMATİKLERDEN alabileceklerdir.
* 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 47'nci Maddesi kapsamında sevkin son gününü kapsayan istirahat raporu bulunan tıp doktorları istirahat raporlarının bitimini takip eden ilk mesai gününde sevk edilmek üzere askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat edeceklerdir. Müracaat etmeyenler hakkında bakaya işlemi yapılacak. Bakaya tıp doktorlarından kendiliğinden askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat edenler veya ele geçirilenler derhal sevk edilecektir.
* Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği birliğe sevk evrakını almayan veya sevk evrakını aldığı halde sınıf okuğu/eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler bakaya işlemine tabi tutulacaktır.
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