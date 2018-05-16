2017 Yılı Çocuk Romanı Ödülü sahibini buldu!

Çocuk ve gençlik edebiyatına nitelikli yeni eserler kazandırmak amacıyla kurulan Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı tarafından on bir yıldır verilen ödüle bu sene ise “Yaban Ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu” adlı eseriyle Ömür Kurt değer görüldü.

15 Mayıs Salı günü Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Tiyatro Tempo'nun kısa gösterisiyle başlayan törende Gülten Dayıoğlu,"Gücüm yettiği kadar ben, bende olanı çocuklarla paylaşmaya devam edeceğim. Bu vakıf da benim sizlere vasiyetimdir, benden sonra da ödül alan genç arkadaşlarım çocuklara ulaşmaya ve bu ülkeyi omuzlamaya devam etsinler." diyerek duygularını dile getirdi.

Ödüle değer görülen Ömür Kurt da, "Çok inandım bu öyküye. Çünkü Gülten Dayıoğlu'nun kitaplarında söylediği; insan sevgisi, doğa sevgisi, hayvan sevgisi, empati kurma gücü ve Türkçe sevgisi üzerine çok düşünen ve hakikaten bunu içselleştirmeye çalışan bir insanım. Bundan sonra da Gülten Dayıoğlu adını bir simge gibi taşıyacağım ve hep Türkçeye hizmet edeceğim." dedi.

Törende ayrıca Prof. Dr. Ayşe Kıran moderatörlüğünde Prof. Dr. Öcal Oğur, Prof. Dr. Haluk Erdem, Prof. Dr. Sedat Sever ve Tiyatro Tempo Sanat Yönetmeni Haluk Yüce'nin katılımıyla "Çocuk Okur Büyür Düşünür" başlıklı bir panel de gerçekleşti.