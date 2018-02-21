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'Stadium Database' isimli site 2017 yılının en iyi statlarını seçiyor. Geçen yıl yapılan oylamada Vodafone Park 1. olmuştu. Bu yıl ise Türkiye'den 4 stat ödül için aday... 2 farklı dalda ödül dağıtılacak. Bir ödül halk oylamasıyla, diğer ödül ise 4 kişiden oluşan jürinin kararıyla verilecek. Oylama 4 Mart'ta sona erecek. İşte yarışan 27 stat: