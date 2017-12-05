2017 yılında Twitter'da en çok konuşulanlar

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Gündemin baş döndüren bir hızla değiştiği bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Her gün milyonlarca kişinin duygu ve düşüncelerini paylaştığı Twitter, gündemin nabzını tutan en iyi mecra olarak, her yıl olduğu gibi 2017’de de Türkiye ve dünya gündemine damga vuran “en” leri değerlendirdi.