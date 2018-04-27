Kullanıcılarının katkısıyla hazırlanan internet ansiklopedisi Wikipedia, 2017 yılında en çok arananları açıkladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre sadece İngilizce dilinde yapılan aramaların sıralandığı listede bir numarada, ‘2017’de ölen ünlüler’ yer aldı.

Göreve 20 Ocak 2017’de başlayan ABD Başkanı Donald Trump da ansiklopedi kullanıcılarının en çok merak ettiği kişi oldu.

Listede ilk 10’da dünyada reyting rekorları kıran Game of Thrones dizisinin 2 sırada birden yer aldığı dikkat çekti.

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth üçüncü, Meghan Markle ise beşinci sırada yer aldı.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana Wikipedia’ya Türkiye’den erişim engellenmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER