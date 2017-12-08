1 | 32

Ekonomi dergisi Forbes, 2017 yılında dünyada en çok kazanan şarkıcıları duyurdu. Puff Daddy” lakabıyla bilinen rap’çi ve prodüktör Sean “Diddy” Combs, 1 yılda elde ettiği 130 milyon dolarla zirvedeki isim oldu. İkinciliği ise ünlü şarkıcı Beyonce etti.