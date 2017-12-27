Magazin dosyası dizimize, 2017’ye damga vuran skandallarla dün başlamıştık. Bugün yılın öne çıkan magazin olaylarını yayınlamaya devam ediyoruz. İşte unutulmaz aşklar, ayrılıklar, kaybettiklerimiz ve kültür-sanat alanında öne çıkan başlıklar...

YILIN AKILDA KALANLARI

TAKİP YASAĞI İŞE YARAMADI

Tuvana Türkay kendisinden başka kadını takip etmesine izin vermediği Alper Potuk’tan ‘ihanete uğradığı’ gerekçesiyle ayrıldı.

Potuk’un ‘ihanet’ fotoğrafını HT MAGAZİN ortaya çıkardı.

GÖNÜL SAYFASINI AÇTI

İpek Açar, Kayahan’ın ölümünden 2.5 yıl sonra müzisyen Alper Kömürcü ile yeni bir ilişkiye başladı.

ŞENER ŞEN EMLAK ZENGİNİ ÇIKTI

Sinema ve reklam dünyasının usta oyuncusu Şener Şen’in emlak zengini olduğu ortaya çıktı. Şen’in Datça yakınlarındaki Palamutbükü’nden denize sıfır 10 dönüm arazi satın aldığı ve arazisine 19 villalık havuzlu sitenin yapımına başlandığı öğrenildi.

SOKAK MÜZİSYENİ

Ünlü şarkıcı Çelik, Taksim metro durağında gitarıyla şarkı söyledi. Konser sosyal medyada büyük ses getirdi.

GİŞEDE REKORLAR YILI

Sinemada seyirci sayısı 70 milyona yaklaşırken kesilen bilet yüzde 27 arttı. Seyirci sayısına göre sıralama ‘Recep İvedik 5’, ‘Ayla’, ‘Çalgı Çengi İkimiz’, ‘Aile Arasında’ ve ‘Yol Arkadaşım’ şeklinde gerçekleşti.

ROMANTİK AHMET

Sıla Gençoğlu - Ahmet Kural ikilisi yılın sürpriz aşklarından birine imza attı. Kural’ın, Sıla’ya olan hayran bakışları, sosyal medyada kadınların sevgililerine, “Ahmet Kural gibi baksın yeter” kampanyasına dönüştü.

ALMANCI TARKAN

Pınar Dilek’le hayatını birleştiren Tarkan, Almanya Köln yakınlarında 3 milyon TL’ye lüks villa satın aldı. Megastar, oturma izni için Alman Başkonsolosluğu’na başvurdu.

YENİDEN YARGILANMAK İSTİYOR

Uyuşturucu davasında tutuklanan ve 2014 yılında Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne giren Deniz Seki, haziran ayında tahliye oldu. Cezaevindeyken kendisini her pazartesi ziyaret eden nişanlısı Faruk Salman’la ekim ayında ayrıldı. Seki, HT MASA’ya konuk olarak, kendisine kumpas kurulduğunu iddia edip yeniden yargılanmak için talepte bulunduğunu açıkladı.

AŞK MI PR MI?

Brezilyalı top model Adriana Lima ve kişisel gelişim kitaplarıyla tanınan Metin Hara, Bodrum’da havuz başında bol öpüşmeli yakalanmalarıyla aşklarını dünyaya ilan ettiler. Lima geçtiğimiz günlerde Hara’yı takipten çıkarıncaya dek “Aşk mı PR mı?” tartışması devam etti.

SÜRPRİZ AŞK

Gülben Ergen’den geçen yıl boşanan Erhan Çelik ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın beş yıl önce ayrıldığı eşi Sedef Orman yeni bir aşka yelken açtı.

AŞKINA SAHİP ÇIKTI

Oyuncu Algı Eke, eski sevgililerine şiddet uyguladığı iddiaları gündeme gelen İnan Ulaş Torun ile evlendi.

TUZ DÖKTÜ FENOMEN OLDU

Nusret Gökçe, yaptığı tuz dökme hareketiyle fenomenler arasına girdi. Nusret, Bruno Mars’tan Leonardo DiCaprio’ya kadar dünyanın dört bir yanında hayran kitlesi edindi.

EVLENENLER

Beşiktaşlı Caner Erkin, oyuncu Şükran Ovalı ile 1 Ocak’ta Roma’da evlendi.

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi 14 Şubat’ta Los Angeles’ta hayatlarını birleştirdi.

Ameliyatla erkek olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, 28 Eylül’de Tuğba Beyazoğlu ile evlendi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 3 yıllık ilişkilerini 1 Temmuz’da evlilikle taçlandırdı.

Azra Akın, 4 yıllk sevgilisi Atakan Koru ile 24 Ağustos’ta Tekirdağ’daki bağ evinde dünya evine girdi.

BOŞANANLAR

Adı Derya Şensoy’la ilişki söylentilerine karışan Sarp Levendoğlu, Birce Akalay ile evliliklerini 17 Ocak’ta sonlandırdı

Boşanma dedikoduları 2 yıl süren Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur eylül ayında yollarını ayırdı.

İkiz kızları olan Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak, 6 yılın ardından 5 Haziran’da boşandı.

Tülin Şahin, 12 yıl evli kaldığı Mehmet Özer’den günler süren dedikodular sonrası 12 Mayıs’ta tek celsede boşandı.

KAYBETTİKLERİMİZ

Türk pop müziğine adını altın harflerle yazdıran Harun Kolçak, prostat kanserine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede 20 Temmuz’da hayata gözlerini yumdu.

Türk halk müziği Sanatçısı İbrahim Erkal nisan ayında evinin otoparkında baygın halde bulundu. Ünlü sanatçı kaldırıldığı hastanede bir ay sonra öldü.

‘Tanrım Beni Baş- tan Yarat’, ‘Sürünü- yorum’, ‘Dilek Taşı’, ‘Benim İçin Üzülme’, ‘Hangimiz Sevmedik’ gibi efsanevi şarkıların söz yazarı Ali Tekintüre geçen hafta hayata gözlerini yumdu.

Türk sinemasının duayen ismi Fikret Hakan, 11 Temmuz’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos’ta Beşiktaş’taki 5 yıldızlı bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürüldü.

Yeşilçam’ın ustalarından Bülent Kayabaş 19 Nisan’da 72 yaşında aramızdan ayrıldı.

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun, üç hafta önce filmlerde figüranlık yapan O.A. tarafından Şile’deki evinde başına beyzbol sopası vurularak ve bıçaklanarak öldürüldü.

Yeşilçam’ın ‘Şoför Nebahat’ karakteriyle ünlenen Sezer Sezin (89), 20 Temmuz’da vefat etti.

Türk halk müziği sanatçısı, İTÜ Öğretim Görevlisi Taşkın Doğanı- şık, 30 Mart’ta geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldı.

Efsanevi sanatçı, Kalipso Kralı Metin Ersoy, 30 Ekim’de 83 yaşındayken hayata veda etti.

2017 yılının magazin olayları

İpek Açar

Alper Kömürcü