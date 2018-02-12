Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) rakamlarına göre 2017’de Türkiye’de mevduatını en çok artıran il Karabük oldu. Bu ilde mevduat yüzde 50.5 artarak 2 milyar liradan 3 milyara çıktı. Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Karabük 2017’de bununla da kalmadı, Türkiye çapında kredisi en az artan yani borcu en düşük düzeyde artan il oldu. Türkiye’de kredi miktarı ortalamada yüzde 21 artarken Karabük’te borçlanma yani kredi yüzde 11 yükseldi. 2017’de Türkiye genelinde mevduat yüzde 17.7 artış ile 1.4 trilyon liradan 1.7 trilyon liraya ulaştı. Bu yüzde 17.7’lik artışa işaret ediyor. Mevduatı en fazla artan illerden Karabük’ün ardından ise Gaziantep mevduat tutarı yüzde 35.5 ile ikinci sırada yer aldı. Bu ildeki mevduat artışında Suriyeli’lerin etkili olduğu tahmin ediliyor. Gaziantep en çok Suriyeli göçmen akınına uğrayan il olarak dikkat çekiyor. Doğu ve Güneydoğu illerinden Diyarbakır’da da mevduatta yüzde 27 ile önemli bir zıplama olduğu görülüyor.

YALOVA CANLILIKTA ÖNDE

Mevduatını en fazla artıran illerden üçüncüsü yüzde 31’lik tırmanış ile Yalova oldu. Bu ilde mevduat miktarı 3.7 milyar liraya çıktı. Aynı Karabük’te olduğu gibi Yalova’nın da kurdaki artıştan önemli ölçüde yararlandığı görüldü. Bu ilde döviz mevduatı yüzde 64 yükseldi. Dolar kuru geçen yıl yüzde 6.7 yükselişle yılı 3.78 liradan kapatmıştı. Fakat Yalova’nın aynı zamanda kredisini de 48 artırarak 4.7 milyar liraya çıkarması 2017’nin en canlı ili olarak öne çıkmasını sağladı. Kredi artışında Yalova’nın ardından Denizli yüzde 45’lik tırmanış ve 36 milyar liralık tutar ile paranın aktığı illerden birisi oldu. Batman, Çanakkale, Elazığ ve Kahramanmaraş kredide önemli sıçrayışlar kaydetti. Mevduat artışında dolayısıyla zenginleşmede en geride kalan il yüzde 4’lük artışta kalan Kırşehir ve onu yüzde 5.7 ile takip eden Bartın oldu. Sivas, Yozgat ve Giresun bu illeri takip etti. Enflasyonun yüzde 12 ve mevduat faizlerinin yüzde 15 olduğu yıl bu artışlar reel olarak mevduat azalması yani fakirleşme anlamına geliyor.

İSTANBUL KREDİYE DOYMUŞ

Türkiye’nin sanayi ve ticaretinin kalbi İstanbul’un Karabük’ün ardından kredi miktarını yüzde 13 ile en az artıran illerden birisi olması şaşırtan bir istatistik olarak 2017 rakamlarına damgasını vurdu. Kredi batığında ise Ağrı, Hatay, Ardahan ve Bingöl’de yüzde 41’i aşan yükselişler kredi ile yeni tanışan bu illerin ciddi şekilde ödeme sorunu yaşamaya başladığını ortaya koyuyor. Türkiye genelinde kredi batığı 57 milyar liradan 63 milyar liraya tırmanarak yüzde 10’luk yükseliş kaydetti.

ADI GÜMÜŞ AMA ALTINI TERCİH ETTİ

2017’de altın mevduatı Türkiye çapında yüzde 38 artış ile 17 milyar liradan 23.8 milyara tırmanırken Gümüşhane’nin altın hesaplarını yüzde 91 artırması dikkat çekti. Bu ilde altın mevduatı 28 milyon liraya çıktı. Gümüşhane’nin ardından Bitlis ve Adıyaman altın mevduatında en önde koşan şehirler olarak kayıtlara geçti.

MEVDUATI EN AZ ARTAN KIRŞEHİR

Mevduatı en az artan illerde ilk 5’te Orta Anadolu şehirlerinin ağırlığı var. Kırşehir, 2017’de yüzde 4 artış yakalayıp 2 milyar 252 milyon liraya çıkarak mevduatını en az artıran şehir oldu. İkinci sırada yüzde 5.7 artışla Bartın, üçüncü sırada ise yüzde 7.5 artışla Sivas yer aldı. Yozgat ve Giresun da yüzde 8.2 artışla ilk 5’te.