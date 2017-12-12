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Dünyanın birçok yerinden gelen sanatçılar her yıl Çin’in Harbin kentinde buluşuyor ve tüm şehri buzdan yapılarla dolduruyorlar; buzdan saraylar, heykeller yapıyorlar. Alanının usta isimlerinden Jason Paul ise bu buzdan yapıtların üzerinde bir şov gerçekleştiriyor. Adı freezerunning. Yani buz üstünde serbest koşu.