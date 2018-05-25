Oltalama saldırılarına karşı çalışmalar yürüten Anti-Phishing Working Group (APWG), 2017 yılının başından günümüze kadar olan süreçte siber korsanların 1 milyar doları aşkın değerde kripto para vurgunu yaptığını açıkladı.

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Kripto para hırsızlıkları üzerine araştırmalar yapan kâr amacı gütmeyen çalışma grubunun raporuna göre, çalınan kripto paralardan yalnızca yüzde 20’lik bölümü siber suçlulardan kurtarılabildi.

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APWG Başkanı Dave Jevans, bu verilere rapor edilen ve edilmeyen kripto para hırsızlıkları araştırarak eriştiklerini ancak bugün itibarıyla Avrupa’da yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yasası’nın kritik bilgilere erişimlerini sınırladığı için araştırmaların yavaşlayacağını söyledi.

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