HT Magazin'de yer alan habere göre, bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Müzik Onair Ödülleri’, 2017’nin en iyilerini belirledi.



Farklı kategorilerden oylamaya katılan 10’ar finalisti, Bülent Seyhan, Hakan Ural, Jess Molho, Rıza Esendemir, Reyhan Karaca, Cansu Taşkın, Özgür Aras, Kenan Erçetingöz, Mehmet Coşkundeniz’den oluşan seçici kurul belirledi.



İnternet ortamında gerçekleştirilen halk oylamasına 110 bin kişi katıldı. En İyi TV Magazin Programı ödülü, hafta sonu SHOW TV’de ekrana gelen Cumartesi Sürprizi ve Pazar Sürprizi’ne verilirken ‘En İyi Show Programı” ödülü ise, SHOW TV’nin fenomen mizah programı Güldür Güldür Show’a layık görüldü.



En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı Edis, En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı ise Sıla da kazananlar listesinde yer alıyor.



Elif Özkul, SHOW TV’de ekrana gelen Cumartesi Sürprizi ve Pazar Sürprizi’ni sunuyor.

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